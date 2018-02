Nyt koncept skal sikre nem adgang til lokale fødevarer

I Ringe får forbrugerne lettere ved at købe lokale fødevarer én gang om ugen.

Konceptet Madsamling er kommet til Ringe, og det går ud på, at lokale forbrugere skal have lettere adgang til lokale fødevarer én gang om ugen.

- Vi prøver at åbne vores gård for lokalsamfundet og styrke lokalområdet. Nu er det så fødevarer, og det kan blive den nye måde at handle fødevarer på i fremtiden, siger vært Henrik Kildegaard fra Fuglegården.

Det er lokale producenter, der leverer maden til markedspladsen i Ringe.

Mindre forurening

Kunderne bestiller varerne i forvejen på internettet, så de bare skal møde op og hente dem.

- Det er en god idé, fordi de kan få nogle bedre produkter til en lille merpris. Samtidig sparer vi på CO2-regnskabet, så folk ikke skal køre rundt til hver en gårdbutik på Fyn og handle lokale varer, forklarer Henrik Kildegaard.

På markedspladsen kan kunderne købe et bredt udvalg bestående af blandt andet æg, kød, vin, chokolade og grøntsager.

Der er dog tale om varer, de ikke kan købe til hverdag i Ringe.

- Her kan du få de varer, som du ikke kan få i den lokale brugs. Det er nogle specielle, lokalproducerede varer, hvor der er kræset lidt ekstra for det, siger Henrik Kildegaard.

Se hele interviewet herunder: