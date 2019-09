Nyt krisecenter for kvinder på vej til Svendborg

Endnu et krisecenter for kvinder er på vej i Svendborg. Det sker kun en måned efter et andet kvindekrisecenter åbnede i Stenstrup på Sydfyn.

For der er behov for et krisecenter mere til de sydfynske kvinder. Det mener Mette Gregersen, som arbejder for at etablere endnu et center med udgangspunkt i Sydfyn.

- Vi vil gerne lave et hus, som arbejder mod vold 360 grader rundt. Vi kan have så mange samarbejdsflader, at vi kan opspore volden meget tidligt, siger Mette Gregersen.

Det kommende krisecenter skal have akut plads til kvinderne, men vil også tilbyde hjælp og rådgivning, når kvinderne har forladt centret – og meget andet.

- Vi vil også lave kurser i hvad vold er, hvordan opsporer man den, når man for eksempel er socialarbejder. Vi vil lave samarbejde med alle de instanser, man har i Svendborg Kommune, hvor man har med mennesker at gøre, der kan være udsatte, forklarer Mette Gregersen.

Har fået fondsmidler

Den initiativrige iværksætter deler sin tid mellem etableringen af kvindekrisecentret, et deltidsjob som psykolog, sygeplejerske og mor til tre. Hun har allerede søgt og fået penge hos en schweizisk fond til opstarten af det nye kvindekrisecenter.

Et af medlemmerne af bestyrelsen for Foreningen for Sydfyns Krisecenter er Rico Busk. Han gik ind i foreningen efter at have mødt og talt med Mette Gregersen.

Da han havde hørt hendes historie, gik problemets omfang op for ham, og han fik fornemmelsen af, at han måtte gøre noget.

- Efter at have lyttet til Mette kan jeg pludselig se, at det her er et kæmpe samfundsmæssigt problem, som jeg tænkte, at ’det her bliver jeg simpelthen nødt til at gå ind i’, siger Rico Busk.