Nyt liv til computeren: Genbrug er en god forretning

Udenfor grunden i Hornslet er virksomheden Refurb sikret med dobbelt hegn. Indenfor er hallen tyverisikret som en guldsmedeforretning, og hele området er PET-sikret.

For virksomheden modtager brugt elektronikudstyr fra landet store virksomheder, kommuner og stat. De skal håndtere data, som ikke må komme i de forkerte hænder. Derfor er alle medarbejdere godkendt af PET, når de skal håndtere de brugte enheder.

I princippet er din computer mest værd, dagen efter du har købt din nye. Det handler bare om at få aktiveret den værdi, den har lige nu Peter Hove, salgs- og marketingschef i Refurb

De forventer at håndtere op mod 50.000 enheder i år og brugt it-udstyr er et hastigt voksende marked på globalt plan. Men de mangler mere brugt elektronik og er nu med i kampagnen Frit Lejde for at undersøge, om private ligger inde med brugbart elskrot.

- Vi gør det for klimaets skyld, og fordi vi som virksomhed har en interesse i at se flere enheder komme ind i vores forretning og ind i det her genbrugsloop i og med at efterspørgslen efter genbrugte produkter er større end det, vi kan skaffe, siger Peter Hove, der er salgs- og marketingschef.

Refurb er den eneste virksomhed i Danmark, der indkøber fra virksomheder og det offentlige og sælger til både private og virksomheder. Ideen opstod for ti år siden, da stifterne gik på efterskole og fik ideen til at reinstallere og genanvende computere.

Syv timers sletning

På få år er de vokset fra en ansat til 50 medarbejdere. Virksomheden registrerer alle enheder med sporing helt ned til serienummeret. Dermed har Refurb fuld kontrol over, hvor delene befinder sig, og hvor langt den er i processen.

Når delene er afleveret i hallen, bliver de vurderet og herefter skal alle data slettes. Det sker med en særlig software, Refurb har udviklet til at trække alle informationer ud. Det kan tage alt fra tyve minutter til syv timer at slette.

- Du kan være fuldstændig sikre på, at computeren bliver slettet, og at dine data ikke havner et forkert sted. Vi sletter også enhederne, selvom kunden måske også selv har gjort det, fortæller Peter Hove.

Når computeren er slettet, kommer den på lager til en kunde, der kan bestille den via nettet. Refurb har licens til at lægge Microsofts programmer på enhederne. Efter installering bliver tastatur og skærm repareret og computeren renset til bunds. Herefter er den klar til at kunden.

Ifølge en rapport fra miljøstyrelsen ligger der over en million bærbare computere i danske hjem, som ikke har været brugt de sidste 12 måneder og det samme gælder otte millioner mobiltelefoner.

Refurb er igang med at udvikle en forretningsmodel for, hvordan brugt elektronik fra private kan blive en del af den circulære økonomi.

- Det er jo fedt, hvis vi får en mulighed for at købe billigere gamle produkter i stedet for at man hele tiden skal købe nye ting. Det synes jeg sgu er meget smart, siger Frederik Blom, der er studerende på SDU.

Studerende fra SDU kan godt lide tanken om at genanvende computere, men har selv gamle computere liggende i skabene.

Computere til det halve af nyprisen

Købsprisen af de brugte computere eller mobiltelefoner, er individuel. Medarbejderne hos Refurb vurderer de indleverede dele ud fra eksempelvis stand, alder, software og hardware.

Salgsprisen afhænger blandt andet af, hvad computeren har kostet som ny og hvor meget Refurb har måttet gøre ved enheden før den kan sættes til salg igen. De fleste enheder sælger de videre til cirka halvtreds procent af nyprisen. Ifølge salgs- og marketingschefen er efterspørgslen efter de genbrugte produkter større, end hvad Refurb kan skaffe.

- Ved at få private også bliver engageret i at sørge for at genanvende brugte produkter, kan de måske både få et andet og et tredje liv, så øges volumen af brugte produkter og kvaliteten af de brugte produkter højnes, mener Peter Hove.

Danskerne og elektronikskrot 25 procent af danske familier har en bærbar computer, som ikke er benyttet indenfor det seneste år.

Det svarer til over en million bærbare computere

En gennemsnitlig dansk familie har et lager på 45 kg elektronik, der i princippet kan bortskaffes

Hvidevarer udgør 66 procent af kilobestanden og halv million stationære computere er ikke i brug Kilde: Miljøstyrelsen

Men ifølge ham kræver det, at man afleverer sin brugte computeren eller mobiltelefonen den dag, man køber en ny. Ellers mister den aflagte elektronik sin værdi og dør på genbrugspladsen.

Det svarer til en gammel hullet t-shirt, der ligger for længe i skabene. Hvis den ligger for lang tid, er den blevet umoderne og har den huller, vil ingen købe den. Hvis man afleverer tingene i tide, kan man få penge for dem.

Dør på genbrugspladsen

Mange oplever det måske som en stor udfordring at få slettet deres data eller de forventer måske, at mobiletelefonen stadig er de 8000 kroner værd, som de betalte for den. Så mange ting får lov at ligge for længe i skabene og bliver afleveret på genbrugspladsen for at dø.

- Det er en god ide at lave dem igen, så de virker, i stedet for bare at smide dem ud og købe en ny. For et halvt år siden smed jeg min gamle computer ud og købte en ny. Det havde jeg ikke gjort, hvis jeg havde vidst det her, siger Johan Bille, der er pædagog i Odense.

Ifølge Refurbs direktør, så sker 80 procent af den samlede CO2-udledning for en bærbar computer i selve produktionen af computeren. Derfor vil det give en stor gevinst for miljøet, hvis man kan genanvender computerne og køber brugt.