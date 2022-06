Fynsk sommerland har været spøgelsesby i årevis - nu skal den bringes til live igen

Derfor er det også noget af en opgave, som investorerne står over for. De er dog fortrøstningsfulde om, at det nok skal lykkes at få gjort området til et sted, der igen er præget af liv.

- De vil tage det i nogle forskellige step. Jeg drømmer ikke om et nyt Legoland på Fyn, eller at det skal blive et sted med 20 fuldtidsstillinger på årsplan. Men vi får noget, og beliggenheden er god, siger Carsten Petersen, formand for LAG-MANK til Fyens.dk

Præcis hvor mange penge, der spyttes i projektet, vil investorer ikke oplyse. Men det forventes ifølge Fyens Stiftstidende at være flere millioner, og den lokale forening LAG-MANK, der arbejder med at udvikle og præge en række fynske kommuner, har bidraget med 950.000 kroner.

Knud Lundgaard-Karlshøj erkender også, at det bliver et stort arbejde, og at de begynder fra bunden. Han er dog overbevist om, at det er muligt at få skabt liv igen.