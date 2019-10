Dagens Fantastiske Fællesskab: Nyt liv til slagtedyr

Sådan her beskriver Dyrenes Frie Farm sig selv i deres indstilling:

Formålet med Dyrenes Frie Farm er at sætte fokus på danske produktionsdyr og de forhold, de lever under i landbruget. Vi redder forskellige dyr fra industrien, og vi ønsker at vise, hvor intelligente, kærlige og sjove, dyrene er.

Vi viser, hvor meget kvalitet, der kan være i deres liv, når de får lov til at udfolde sig i naturlige rammer. Vi taler først og fremmest dyrenes sag, men det er samtidig vigtigt for os at vise, hvor meget dyrene kan give til mennesker, hvis de blot får lov. Vi inviterer derfor alle interesserede indenfor, så de kan få lov til at se dyrene, høre deres individuelle livshistorier og nyde deres selskab. Derved skaber vi rammen om et fællesskab dyreglade mennesker imellem.

Hvordan vil I beskrive jer selv som fællesskab?

Dyrenes Frie Farm er et non-profit projekt, der drives udelukkende på frivillig basis. Vi afholder løbende officielle besøgsdage, hvor folk kommer fra hele landet. Desuden afholder vi loppemarkeder og et fast julearrangement. Endelig afholder vi arbejdsweekender, hvor der bygges, udbedres, males, graves osv., og hvor der i den grad gives plads til social pleje.

Vi hygger om folk, serverer mad, laver bål, synger, spiller guitar osv. Folk får lov at overnatte enten i vores campingvogn, i stuen eller i opslåede telte på hestefolden. Fælles for alle arrangementer er, at de er præget af en fantastisk stemning.

Folk bliver bare rigtig glade af at se dyr have det så godt. Og vi lader os fortælle, at et besøg hos os er helt uden sidestykke, og at det gør et kæmpe indtryk. Ud over de fastlagte besøg tager vi gerne imod skoleklasser og institutioner, og så vidt vores almindelige lønarbejde ved siden af farmen tillader det, tager vi også imod spontane besøg fra private. Vi tør derfor godt kalde os et alternativ til zoologisk have: i stedet for at se vilde dyr indespærret midt i en storby, tilbyder vi folk at komme på landet og se landbrugsdyr i noget, der ligner deres naturlige habitat.

Hvordan startede det hele?

Projektet startede for ca. 4 år siden, hvor vi reddede vores to første slagtegrise, Sigfred og Frida. De bor stadig hos os, Siden er der kommet mange andre dyr til, som vi har hentet fra forskellige dyresager i hele landet. I øjeblikket huser vi over 40 forskellige dyr.

Vi har nu ca. 40 betalende medlemmer, og vi har en frivilliggruppe på ca. 380 medlemmer, som vi kan trække på ved behov. Vi arbejder på at udvide vores medlemstal, ligesom vi arbejder på at gøre det muligt at ”adoptere” vores dyr, således at men får et særligt tilhørsforhold til ét bestemt dyr, som man betaler til og modtager løbende info om.

Hvorfor skal I vinde prisen?

Dyrenes Frie Farm er et unikt koncept. Der findes kun to fristeder for produktionsdyr i Danmark, og vi er de eneste, der har helt store ”slagtegrise”. Vi er derfor de eneste, der kan gøre det, vi gør: Vi kan vise, hvor fantastiske grise er, og hvor meget de fortjener at leve et værdigt liv. Vi gør en forskel for fællesskabet i og med, at folk fra hele landet strømmer til for at være fælles om ønsket om at se dyr hentet fra landbruget have det godt og få lov til at leve et langt liv.

Hvad skal prisen bruges til, hvis I vinder?

Når vi afholder arrangementer, har vi hidtil været afhængig af vejr og vind. Vi ønsker os derfor en stor lade, som skal kunne bruges til flere formål. Bl.a. til dyr i perioder samt opbevaring af halm, hø og foder. Men først og fremmest til gæster, herunder til introduktioner ved besøg, foredrag, skolebesøg, fællesspisning, overnatning osv.

