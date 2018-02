Nyt navn til Vollsmose hilses velkommen: - En rigtig god idé

Flere af Venstres forslag til ændringer i Vollsmose bliver godt modtaget i bydelen.

Venstre i Odense foreslår søndag, at Vollsmose skal have et nyt navn, der skal være flere ejerlejligheder, en mentorordning og så skal der rives flere boligblokke ned.

Og faktisk er der flere elementer i forslaget, der er ganske fine. Det mener i hvert fald to af bydelens beboere, som TV 2/Fyn mødte i Q's Barbershop på Vollsmose Torv.

Et af Venstreforslagene er, at Vollsmose skal have et nyt navn, fordi ordet Vollsmose, ifølge Venstre, bliver associeret for meget med blandt andet kriminalitet.

Vi skal jo starte et sted for at se, hvad vi kan ændre i den her bydel, så vi kan få en bedre bydel Qasim Ahmed

- Det hilser jeg velkommen. Jeg støtter ændringer af Vollsmose, så det bliver en bedre bydel, der kan få noget bedre omtale. Det betyder meget for mig som forretningsmand, siger den somaliske Vollsmose-frisør Qasim Ahmed, der er iværksætter og ejer den populære Q's Barbershop.

Han tror ikke, at et nyt navn kan gøre det alene, men mener at det er et godt sted at begynde.

- Vi skal jo starte et sted for at se, hvad vi kan ændre i den her bydel, så vi kan få en bedre bydel. Så derfor synes jeg, at det er en god start. 'Vollsmose' betyder jo ikke, at der er vold, men hvis der er vold her, så vil mange sammenkæde vold og Vollsmose. Så det kunne være rigtig godt at få ændret det navn, siger Qasim Ahmed og understreger:

- Jeg støtter rigtig meget de ændringer, der måtte komme.

I Qasim Ahmeds frisørstol i barbershoppen på Vollsmose Torv sidder Abdinur Ismail. Ligesom Qasim Ahmed bor han også i Vollsmose og har sin daglige gang i bydelen.

Han støtter også op om forslaget om at give Vollsmose et nyt navn.

- Hvis det er det, der skal til, så synes jeg også, det er en god idé. Jeg tror, de har misbrugt navnet. Vollsmose er blevet kendt for noget skidt, men der er sket meget bare i de sidste ti år, siger Abdinur Ismail.

Vil rive boligblokke ned

Et andet element i Venstres fremsatte forslag går på at rive boligblokke i Bøge- og Egeparken ned for at bygge rækkehuse og mindre boliger i stedet. Derved kan man ændre beboersammensætningen.

- Der er nok mange, der er uenige med mig, men jeg synes, at det kunne være rigtig godt, hvis vi blev blandet mere sammen på en måde. Hvis for eksempel den blok, min familie bor i, bliver revet ned, og vi bliver sendt til Bolbro, så vil der ske en blanding, og de her parallelsamfund vil forsvinde, forklarer Qasim Ahmed.

Han mener, at det vil kunne give hans børn bedre muligheder.

- De vil komme mere ud blandt de danske børn, få et bedre sprog og bedre muligheder for at få en uddannelse. Så jeg er positiv over for forslaget, siger Qasim Ahmed.

Den somaliske iværksætter understreger, at han godt er klar over, at han jo bare kan flytte, hvis han vil væk fra Vollsmose.

Men det er bare slet ikke så ligetil, mener han.

- Hvis jeg kan finde et hus til leje, så flytter jeg. Det kan jeg godt love dig. Men jeg har fire små børn derhjemme, jeg er iværksætter til daglig, og jeg bor på tredje sal til 8.000 kroner. Det er ikke, fordi jeg har lyst til at bo herovre, men jeg kan ikke få et bedre sted at bo lige nu. Men jeg vil meget gerne flytte, hvis jeg kan få en bedre mulighed, siger Qasim Ahmed.

Venstre vil rive boligblokke ned i blandt andet Egeparken og Bøgeparken. Foto: Alexander Aagaard

- Jeg kender jo ingen i Dalum

Mens Qasim Ahmed fortsætter klipningen af Abdinur Ismail, forklarer den snart nyklippede Vollsmosebeboer, at han ikke er enig med hverken Venstre eller Qasim Ahmed, når det kommer til forslaget om at rive boligblokke ned.

- Hvis det bliver sådan, så håber jeg, at de kan give os et andet sted at bo. Jeg vil helst ikke ud af Vollsmose, siger Abdinur Ismail.

- Jeg er vokset op i den her bydel, og der er mange aktiviteter herude. Jeg arbejder her, og det er her, jeg føler mig hjemme. Så hvis husene bliver revet ned, og jeg bliver flyttet langt væk, så er det ikke en god idé for mig, forklarer Abdinur Ismail.

Han kan slet ikke se sig selv bo i en anden Odensebydel end Vollsmose.

- Jeg kender ikke nogen i hverken Dalum eller Skibhuskvarteret. Min familie bor her, jeg er vokset op her. Jeg er Vollsmose, siger Abdinur Ismail med et grin.