Nyt OB-håb kan få debut mandag

For knapt to uger siden offentliggjorde Odense Boldklub, at klubben havde skrevet kontrakt med angriberen Sander Svendsen. Spilleren har nu haft sine første træninger i klubben, og han er glad for førstehåndsindtrykket.

- Det er gået rigtig godt. Det har været fedt at lære holdet at kende og at komme i gang, siger han til TV 2/Fyn.

Den 21-årige nordmand kan spille forreste angriber og på begge kanter. Han kommer til OB fra den svenske klub Hammarby IF, hvor han nåede at spille 29 kampe og at score 6 mål.

Sander Svendsen er ikke noget nyt bekendtskab for OB-træner Jacob Michelsen, der var træner for nordmanden, da de begge var i Hammarby IF.

- Jeg håber at spille så meget som muligt og spille mig fast ind på holdet og være med til at vinde kampe og score mål. Det er mit mål nu, siger Sander Svendsen.

Kan få debut mandag

Angriberen kan muligvis få chancen for at vise sine evner på mandag, hvor OB tager imod Lyngby på Odense Stadion. I hvert fald er han med i den trup, der gør sig klar til kamp. Om han kommer i spil vil Jacob Michelsen dog ikke ud med.

- Der skal man sgu nok købe en billet og en stadionpølse og sætte sig til rette på Nature Enegy Park, og så må man se mandag aften, om han kommer i spil - men han er i hvert fald i den trup, der træner lige i øjeblikket, siger han.

