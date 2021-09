Psykisk og fysisk syge skal på samme skadestue på Nyt OUH

Om man har brækket et ben eller har akut brug for psykiatrisk hjælp er irrelevant for, hvor man skal søge hjælp, når Nyt OUH åbner.

Som Odense Universitetshospital er indrettet nu, søger patienter med psykiske lidelser hjælp hos Psykiatrisk Akut Modtagelse, mens patienter med somatiske, altså fysiske, lidelser skal finde hjælp på skadestuen.

Men når dørene bliver slået op til det nye hospital, bliver det altså samme indgang for begge.

- Vi lægger de to afdelinger sammen, fordi vi håber på, at det giver en bedre kvalitet for den enkelte borger i regionen, at man får en fælles indgang, uanset om man har en psykisk diagnose eller en somatisk diagnose, siger Rikke Sveistrup, der er oversygeplejerske på Psykiatrisk Afdeling på OUH.

Skal have glæde af det

Det er dog ikke alle psykiatriske patienter, der behøver gå igennem akutmodtagelse. Patienter, som man ved lider af svær psykisk sygdom, vil kunne komme direkte på Psykiatrisk Afdeling.

- Det er dem, der kan have glæde af at komme igennem akutafdelingen, der skal igennem, siger Charlotte Mose, der er oversygeplejerske på Fælles Akut Modtagelse.