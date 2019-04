Økonomien smuldrer under sygehusbyggerier: Nyt OUH ses efter i sømmene

Rigsrevisionen vil se dokumentation for, at syddanskerne får det sygehus, som staten har afsat 6,3 milliarder kroner til. Årsagen er, at flere af landets andre sygehusbyggerier har haft problemer og har måtte beskære projekterne for at få økonomien til at holde.

Etableringen af 16 nye supersygehuse er i fuld gang, og Jane Heitmann, der sidder i folketinget for Venstre, mener det er godt, at Rigsrevisionen holder skarpt opsyn med alle de milliarddyre projekter.

- Jeg synes, det er helt naturligt, når man igangsætter byggerier for 50 milliarder, at man så også har lidt hånd i hanke med økonomien, og jeg synes også, det er helt naturligt, at rigsrevisionen kigger på det, og at man indrapporterer. Det er trods alt borgernes penge, og det er rigtig mange penge.

Spild af tid og penge

Fra statens side er der afsat 6,3 milliarder kroner til at bygge Nyt OUH. I forsommeren 2016 lå et projektforslag klar, som var 1,3 milliarder kronere dyrere end budgetteret. Men i løbet af sommeren lykkedes det at skære projektet til, så det lå inden for budgettet på 6,3 milliarder kroner.

Alligevel mener Karsten Uno Petersen, der er formand for Region Syddanmarks innovationsudvalg, at Rigsrevisionens kontrol er spild af skattekroner.

- Jeg mener jo, at det er overkill. Jeg er helt med på, at man selvfølgelig gerne vil have at vide, hvad det egentlig er, man bruger de penge til, som vi giver. Men det er jo netop det, vi har dokumenteret gang på gang. Jeg tror, hvis ikke jeg tager helt fejl, at det er oppe omkring 35 millioner kroner, der - i stedet for at gå til sygdomsbehandling - faktisk er gået til, at vi skal bruge tid og penge på at dokumentere og dokumentere, siger han til TV 2/Fyn.

Fornuftigt at holde snor i byggeriet

I forvejen leverer projektorganisationen bag byggeriet af Nyt OUH kvartalsvise rapporter om byggeriet - rapporter som både regionspolitikerne og ministerierne får.

Men selvom regionerne opfatter det som et overdrevet behov for dokumentation, så mener Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Vive, at det er fornuftigt, at Rigsrevisionen kigger på sygehusbyggerierne.

- Det Rigsrevisionen arbejder med, er jo at se på, når man nu gav den her bevilling, kom der så det ud af det, som var tanken? Altså, er der for store besparelser på de æstetiske værdier eller på de funktionelle krav, man stillede oprindeligt til byggerierne? Det handler ikke nødvendigvis om, om budgettet holder. For det skal det nok gøre. Men kommer der det byggeri ud af det, som var tanken, siger han til TV 2/Fyn.

Efter planen skal Nyt OUH stå færdigt i 2022.