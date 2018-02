Tilbuddene på Nyt OUH var "urealistiske": Regionen havde kun råd til italienere

Tre konsortier var i spil til milliardopgaven at bygge vidensakse samt behandlings- og sengeafsnit på Nyt OUH, men kun ét af dem, italienske CMB/Itinera kunne reelt vinde opgaven. De skandinaviske konsortiers tilbud var "helt umulige og urealistiske".

Region Syddanmark og projektorganisationen for Nyt OUH fik tre tilbud fra totalentreprenører på at bygge vidensaksen samt behandlings- og sengeafsnit på Nyt OUH - en opgave til cirka 2,8 milliarder kroner. Men regionen havde reelt kun råd til at vælge ét af tilbuddene, der kom fra italienske CMB/Itinera.

Det fremgår af en evalueringsrapport, udarbejdet af projektorganisation for Nyt OUH, hvor vinderens tilbud bliver betegnet som "rimeligt", mens de to andre tilbud fra MT Højgaard og NCC/Bravida begge bliver beskrevet som "helt umuligt og urealistisk" at antage. CMB/Itineras bud var 435 millioner kroner billigere end nærmeste konkurrent, MT Højgaard.

OUH-direktør Torben Hedegaard Jensen, der er ansvarlig for Nyt OUH, erkender, der reelt kun var ét brugbart bud.

- Det er vores vurdering, at omkostningerne i de to andre tilbud var så langt fra det, vi tror på, er realistisk, hvis vi skal kunne realisere det projekt, som regionsrådet har besluttet. Med det italienske tilbud er vi nogenlunde på det økonomiske niveau, som vi gik ind i processen med, siger han.

Selv om man på OUH og i regionen undrer sig over den store prisforskel i buddene, mener han ikke, at man på baggrund af dialogmøderne med de tre konsortier op til afgivelse af buddene kunne forudse, at to af dem ville have så høje omkostninger og fortjeneste.

Økonomi var kun ét af kriterierne og blev tillagt en vægt på 20 procent i udvælgelsen. CMB/Itinera blev vurderet bedst på proces og metode, der var vægtet med 45 procent, men dårligst på bemanding og organisation, der var vægtet med 35 procent.

Frem mod august skal de italienske totalentreprenører og Nyt OUH-organisationen samarbejde om at optimere byggeprojektet, inden den endelige kontrakt undeskrives. Spørgsmålet er, om Region Syddanmark har nogle alternativer til italienerne, hvis der opstår problemer.

- Vi må tage bestik af situationen, hvis vi skulle komme i den situation, at vi ikke kan blive enige om et videre samarbejde efter sommerferien. Indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at vi kommer i den situation, siger Torben Hedegaard Jensen.

Loven overholdt

MT Højgaard, der havde næstbilligste tilbud på opgaverne, er stadig med i opløbet om at opgaven at bygge de fire klyngeområder til Nyt OUH. Virksomheden ønsker ikke at stille op til interview om evalueringen af udbuddet af vidensaksen samt behandlings- og sengeafsnit og kommentere på virksomhedens syn på den store prisforskel.

I et skriftligt svar siger direktør hos MT Højgaard Per Vinther Larsen:

- Vi har afgivet et bud på blandt andet design og byggeledelse, der prismæssigt er i fuld overensstemmelse med tilsvarende ydelser på 20 igangværende eller nyligt udførte hospitalsprojekter i Danmark. Dette prisniveau er i overensstemmelse med den danske og nordiske samfundsmodel, når det kommer til eksempelvis samfundsansvar samt løn- og arbejdsvilkår, og når det kommer til kravet om at stille de kompetencer til rådighed, der skal sikre en bæredygtig proces og organisation omkring projektet.

Ifølge Torben Hedegaard Jensen har den juridiske rådgiver, der er tilknyttet byggeriet af Nyt OUH, at valget af CMB/Itinera holder sig inden for udbudsloven, selv om de to øvrige bud ikke var inden for den antagelige prisramme.

Michael Steinicke, professor ved Juridisk Institut ved Aarhus Universitet, forsker i EU-konkurrence, er enig i, at reglerne for at afholde et EU-udbud er overholdt. Men han overrasket over, at regionen nu står tilbage med kun ét konkurrencedygtigt bud på opgaven.

- Jeg kan undre mig over, at man er endt i den situation. Man må jo antage, at Region Syddanmark har haft en tæt dialog med alle de tre bydende konsortier, og økonomien for det samlede projekt har hele tiden ligget fast. Det virker, som om dialogen måske ikke har peget nok i retning af, hvad Region Syddanmark gerne ville nå frem til, siger Michel Steinicke.

Nyt OUH skal efter planen stå færdig i slutningen af 2022.