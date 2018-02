Nyt p-firma: Voldsom stigning i antallet af p-bøder

Siden firmaet P-Nord overtog parkeringskontrollen i Odense for to år siden, er antallet af udstedte bøder steget med 166 procent.

Fyns Politi nedlagde i 2015 parkeringsvagterne på Fyn, og i Odense gav kommunen i stedet opgaven til firmaet P-Nord fra Aalborg.

Det har betydet, at antallet af parkeringsbøder til bilisterne er steget fra 4.500 i 2015 til omkring 12.000 p-bøder i 2017 - altså næsten en tredobling i antallet af bøder på bare to år.

Det viser en evaluering, som By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune har fået udarbejdet.

Stigningen hænger blandt andet sammen med, at P-Nord har fem parkeringsvagter i Odense, mens Fyns Politi indtil 2015 blot havde tre parkeringsvagter, der kontrollerede på hele Fyn bortset fra i Svendborg.

I alt har Odense Kommune tjent 190.000 kroner på parkeringskontrollen i 2017. Resten af pengene fra bøderne går til staten og P-Nord.

Respekt for p-reglerne

I følge By- og Kulturforvaltningen har den nye p-kontrol i Odense været en succes. Antallet af ulovlige parkeringer i gadebilledet er faldet betragteligt, og det har direkte positiv indvirkning på både trafikafviklingen og trafiksikkerheden, står der i evalueringen af P-Nords arbejde.

Samtidig mener kommunen, at der er skabt mere respekt omkring parkeringsreglerne, efter P-Nord er kommet til. Bilisterne er blevet bedre til at respektere betalingsparkering, parkeringslicenser og den tidsbegrænsede parkering, vurderer By- og Kulturforvaltningen.

Ikke alle er dog tilfredse med P-Nord. I alt har selskabet modtaget 650 klager, hvilket svarer til en klageprocent på fem. Det svarer til normalen i andre kommuner.



Selvom antallet af parkeringsvagter er steget i Odense, så er der stadig få vagter i Odense sammenlignet med andre byer i landet. I Aalborg er der 22 vagter, Aarhus 30 og Frederiksberg og København har cirka 130.