Efter overfald på fængselsbetjent: Vil give indsatte håndjern på

Et overfald af en fængselsbetjent i Nyborg fængsel har fået retsordfører fra Socialdemokratiet Trine Bramsen til at reagere.

Loyal to Familia er nogle af dem, der giver de største problemer i Nyborg fængsel. En fra banden slog en fængselsbetjent ned onsdag. Og der skal stammes op, hvis man spørger formanden for Fængselsforundet Kim Østerbye.

- Uanset hvilken gruppering, vi har med at gøre, kommer det pludseligt og uvarslet. Det er ikke rettet mod enkeltpersoner, men os som gruppe. Og det kan vi kun gardere os mod ved at blive fortsætte med at stramme regimet og blive ved med at kigge os over skulderen. I værste tilfælde bliver vi nødt til at iføre den her gruppering håndjern, når de forlader cellen, så de ikke har mulighed for at slå på os, siger Kim Østerbye.

En mulighed for at forbedre sikkerheden er at lægge bandemedlemmerne i håndjern, når de flyttes rundt. Det bekræfter retsordfører (S) Trine Bramsen fra socialdemokratie Fængselsforbundets formand Kim Østerbye i.

- Vi har altså at gøre med en gruppe her, som overhovedet ikke respekterer de regler, der gælder. Så er der kun én vej. Og desværre den hårde vej. Derfor, synes jeg, vi skal hæve straffen for at slå fængselsbetjente ned. Det må give en ordentlig tillægsstraf til ens dom, siger Trine Bramsen (S).

Hårdere straffe

- Det er en ny tendens. Og det er klart, den skal vi reagere på. Derfor skal de her procedurer overholdes. Personalets sikkerhed er det vigtigste, siger Trine Bramsen (S).

Derfor har retsordføren fra socialdemokratiet allerede nu sat handling bag ordne.

- Jeg har bed om et møde med justitsministeren Søren Pape Poulsen (K). Nu har vi sat flere penge af til at rekruttere fælgelsbetjene de seneste år, men der er noget, der ikke virker, når de ikke kommer ud og hjælper ude på afdelingerne. Der er stor utryghed blandt fængselsbetjentene. Der er meget stress og mange går ned med flaget. Det tyder jo på, at der er noget, der ikke fungerer, siger Trine Bramsen

og fortsætter.

Lige nu er der reklamer alle vegne for at blive fængselsbetjent. Men det tager også noget ti,d før man har lavet de store hold, der skal optages, og før de er færdiguddannet. Bedre løn og bedre arbejdsvilkår kunne være en mulighed, siger Trine Bramsen.

Fængselsforbundet har forslået, at det udløser et års fængsel til rockere og bandemedlemmer, hvis de begår overfald på fængselsbetjente, og det er Trine Bramsen helt enig i.

- Det, synes jeg, er helt rimeligt. Det skal vi bare tage at få vedtaget, siger hun

I oktober kan der vedtages lovgivning i folketinget, men reglerne for, hvordan de behandler de indsatte, kan strammes allerede nu.