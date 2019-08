Flere filmpenge til Fyn: Nyt produktionsselskab får base i Odense

Fionia Film ApS er navnet på et nyt post- og produktionsselskab i Odense.

Bag selskabet står Adam Bendixen, der de sidste 14 år været selvstændig postproducer, onlinetekniker og colorgrader og Helle Faber, der er administrerende direktør for selskaberne Made in Copenhagen og Made in Copenhagen 2.

Det nye selskab får base i Odense.

- Vi vil først og fremmest skabe et sted, der samler, tilbyder og koordinerer en række postproduktionsydelser på Fyn til dokumentarfilm og mindre fiktionsprojekter, som typisk ikke har de helt store budgetter. Men det nye selskab skal også være med til at udvikle fynsk talent; producere, instruktører og klippere, siger Helle Faber i en pressemeddelelse fra FilmFyn.

Flere filmpenge til Fyn

Det fynske filmmiljø blev sidste år styrket økonomisk. Filmfonden Filmfyn modtager årligt 23,7 millioner kroner fra statslig side i perioden 2019-2023.

Ifølge Helle Faber er det forklaringen på, at Fionia Film ApS nu bliver etableret på Fyn.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at ideen til Fionia Film er kommet, fordi der nu er kommet flere filmstøttekroner til Fyn. De nye støttemuligheder gør, at flere producenter vil søge ud i landet efter talent, siger Helle Faber ifølge Mediawatch i pressemeddelelse.

- Det betyder, at vi kan lave et "rigtigt" setup i Odense, hvor vi på den ene side kan være med til at dyrke og udvikle det lokale talent og samtidig tilbyde den høje kvalitet på efterarbejde, som dokumentar- og fiktionsfilm efterspørger, når for eksempel Filmfyn er inde over, og pengene skal bruges lokalt, siger Helle Faber.

Fionia Film har allerede fået adresse på Ejlskovsgade 13.