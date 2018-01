Nyt punktum i striden om biler på Torvet i Svendborg

Et snævert flertal i byrådet i Svendborg besluttede tirsdag aften, at det skal være slut med parkering på Torvet i Svendborg.

Et forslag fra Socialdemokratiet om at sløjfe 21 parkeringspladser på Torvet i centrum af Svendborg var tirsdag aften til afstemning i byrådet.

Et snævert flertal på 15 mod 14 besluttede, at Torvet i Svendborg fremover være bilfrit.

- Torvet er en fortælling om Svendborg. Man søger Svendborg midtby, fordi den har noget helt særligt. Rigtig mange mennesker søger det rekreative Svendborg, og så giver det ikke mening, at vores dyreste byrum er en parkeringsplads, siger Svendborgs borgmester, Bo Hansen (S).

Der er nok parkeringspladser

To svendborgensere, der parkerede på Torvet onsdag morgen, synes, at der er helt fint, at Torvet bliver bilfrit.

- Jeg benytter ikke pladsen så meget, så det er ikke noget, der kommer til at blive et stort problem for mig. Der er også tilpas kort afstand til det meste fra de andre parkeringspladser, siger Mads Baatrup fra Svendborg.

- Nu har vi bycentret med rigtig mange parkeringspladser, og dem kunne jeg godt finde på at bruge i stedet, siger Tejs Berg Assendrup fra Svendborg

Punktum i de næste fire år

Debatten om parkeringspladserne har kørt i årevis, og flere gange har bølgerne gået højt. Men nu er der sat et punktum i sagen.

- Det er et punktum i den her periode. Jeg tænker ikke, at vi skal diskutere torv mere de næste fire år, siger Bo Hansen.

Svendborgs nye borgmester Bo Hansen har under valgkampen sagt, at han ville det brede flertal. Men alligevel blev det altså med kun en stemmes flertal, at Torvet nu blive bilfrit.

- Det er altid bedst, når man kan lave nogle brede forlig, men vi vidste godt, at sådan var det ikke i den her sag. Jeg vil selvfølgelig fortsat gerne det brede samarbejde, men det er også en anelse naivt, hvis man forestiller sig, at intet vil ændre sig, når 4.000 flere mennesker i Svendborg nu stemmer på Socialdemokratiet, siger Bo Hansen.

Det er fra 1. juni 2018, at det bliver permanent forbudt at parkere på Torvet.

