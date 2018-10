Nyt redskab i kampen mod spøgelsesbilister

Vejdirektoratet vil i den kommende tid opsætte særligt lavtsiddende tavler med indkørselsforbud på frakørselsramperne ved hovedparten af motorvejene.

Torsdag begyndte Vejdirektoratet at sætte de nye skilte op ved afkørslerne 45 og 46 ved Nyborg.

- Vi ved fra forskning på området, at påvirkede og demente trafikanter har en tendens til at kigge ned og til siden, når de kører, siger afdelingsleder Ivar Sande fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Stoptavlerne bliver opsat i 60 til 80 centimeters højde, og de vil blive placeret helt oppe ved afslutningen af frakørslerne, så de kan advare spøgelsesbilisterne, så snart de drejer ned på dem.

- Netop den type bilister er overrepræsenterede som spøgelsesbilister. Derfor håber vi, at nye, lavtsiddende stoptavler vil være med til at stoppe flere af dem, når de er på vej ned af frakørselsramperne i den forkerte retning, siger afdelingsleder Ivar Sande fra Vejdirektoratet.

Flere forsøg på Fyn

Den fynske asfalt har gennem årene lagt asfalt til flere forsøg, der skal stoppe spøgelsesbilister på motorvejene. Et af de mere kostbare og spektakulære var forsøget med pigge i vejbanen, der skulle punktere bilens dæk, hvis den kørte den forkerte vej ned ad rampen mod motorvejen.

Forsøget blev indviet af den daværende transportminister Hans Chr. Schmidt (V) i december 2010. Anlægget med pigge ved rastepladsen Lillebælt Syd kostede 175.000 kroner at etablere, og skulle der etableres pigge på alle frakørsler til motorveje i Danmark ville det koste cirka 100 millioner kroner i datidens priser.

Men forsøget løb ind i flere problemer. Bilister, der kørte den rigtig vej over piggene, fik også ødelagt deres dæk, piggene kunne ikke klare trykket fra de mange biler, der kørte over i den rigtig retning, og anlæggene kunne ikke holde til det danske vejr og risikerede at ruste fast. Derfor blev forsøget opgivet i 2013.

Forsøget med pigge i asfalten ved rastepladsen Lillebælt Syd blev indviet af den daværende transportminister Hans Chr. Schmidt (V) den 6. december 2010. Foto: Ole Holbech

Et stigende problem

Vejdirektoratet modtager årligt omkring mellem 100 og 200 indberetninger om spøgelsesbilister på motorvejene. Antallet af spøgelsesbilister toppede i 2010 med 198 indrapporterede tilfælde, men antallet var så gennem flere år faldende frem mod 2015, hvor der var 103 indrapportede tilfælde.

Men siden er antallet indberetninger om spøgelsesbilister steget igen, så der sidste år var 163 kendte tilfælde. Nu bliver der så gjort et nyt forsøg på at dæmme op for problemet.

Vil undersøge årsagen

Udover at opsætte nye skilte vil Vejdirektoratet også undersøge, hvorfor trafikanter overhovedet bliver til spøgelsesbilister.

- Vi foretog en større undersøgelse af årsagerne til spøgelsesbilisme tilbage i 2011, men den teknologiske udvikling med blandt andet navigationsanlæg i bilerne og mobiltelefoner er gået stærkt siden da, så derfor synes vi, at der er behov for at opdatere vores viden, siger afdelingsleder Ivar Sande fra Vejdirektoratet.

- Særligt vil vi grave i, hvordan spøgelsesbilisme opstår, og hvilken profil spøgelsesbilisterne har. Det drejer sig jo i bund og grund om at skaffe sig så meget information, at man bliver i stand til at bekæmpe spøgelsesbilisme bedst muligt, siger Ivar Sande.

Gode råd Hvis du hører om en spøgelsesbilist i radioen: Skal du​ holde til højre

Lade være med at overhale

Aldrig forsøge at stille din bil i overhalingsbanen for at stoppe spøgelsesbilisten

Køre fra på en rasteplads eller en frakørsel og afvente melding i radioen ​Møder du en spøgelsesbilist, så meld det straks til politiet på 112​. De tager omgående hånd om problemet, sørger for at medierne informeres, så alle trafikanter advares og underretter relevante myndigheder, herunder Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter. Kilde: Vejdirektoratet

