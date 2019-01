Nu sker der noget: Nyt stykke af Fynske Motorvej får tre spor

Fynske trafikanter kan ligeså godt tanke op med tålmodighed de kommende måneder, for de får brug for det, hvis de skal en tur på motorvejen.

Til april går udvidelsen nemlig i gang på Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Gribsvad. Det oplyser Vejdirektoratet.

Tredje spor-udvidelsen begynder på strækningen mellem Odense Vest og Gribsvad. Derefter følger arbejdet mellem Gribsvad og Nørre Aaby. Foto: Grafik Vejdirektoratet

Trafikanterne skal generes mindst muligt



Udbudsmaterialet er sendt ud, og Vejdirektoratet modtager nu bud fra entreprenører, der skal stå for anlægsarbejdet, som efter planen begynder primo april.

- Det er altid en omfattende og tidskrævende opgave at få skrevet udbudsmaterialet helt færdig på de store anlægsprojekter, og det gælder også for første etape af udvidelsen af motorvejen på Vestfyn, siger projektleder for strækningen Gribsvad – Odense Vest, Robin Højen Madsen og fortsætter:

- Der er rigtig mange forhold i projektet, som skal beskrives i detaljer, og som jo får indflydelse på de tilbud, vi snart skal tage stilling til. Derfor er det en vigtig milepæl for projektet, og vi har arbejdet hårdt på at nå at blive færdige med det inden jul. Det nåede vi heldigvis også.

Robin Højen Madsen fortæller, at der er helt klare kriterier, der skal opfyldes, når man skal vælge en entreprenør til udvidelsen.

- I vores valg af entreprenør lægger vi – udover økonomien selvfølgelig – især vægt på anlægslogistik og trafikafvikling. Fynske Motorvej er en yderst trafikeret motorvej, og vi vil gøre alt for at opretholde en så glidende trafik som muligt i anlægsfasen. Vi skal genere trafikanterne mindst muligt, siger Robin Højen Madsen.



80 kilometer i timen



Som trafikant kommer man dog til at kunne mærke udvidelsen, mens den står på.

Der vil være smallere spor at køre på, nødsporet vil blive inddraget, og der vil være en generel hastighedsnedsættelse til 80 kilometer i timen for hele strækningen.

Flettestrækningen mellem tilslutningsanlæggene vil desuden være kortere, oplyser Vejdirektoratet.

- Man skal køre efter forholdene derude, så vi undgår uheld, lyder det fra Robin Højen Madsen.

To etaper

Projektet starter altså i marken i april 2019, og er inddelt i to etaper:

Den ene etape er motorvejsstykket mellem Odense Vest og Gribsvad, og det er den etape, som bliver udvidet først. Selve anlægsarbejdet sker fra primo 2019 til ultimo 2020.

Den anden etape er motorvejsstykket mellem Gribsvad og Nørre Aaby. Her foregår selve anlægsarbejdet fra primo 2021 til medio 2022.