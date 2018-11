Økonomien udfordret: Nyt sygehuskøkken kræver hjælp udefra

Når patienterne flytter ind på Nyt OUH i 2022, kan de glæde sig over, at de får mad fra et spritnyt køkken. Det besluttede regionsrådet tidligere på ugen.

Det er tidskrævende og økonomisk at vedligeholde et ældre nedslidt køkken, så det bliver lækkert at få nogle nye rammer. Inger Veje, driftsleder på det nuværende køkken på Odense Universitetshospialt

I 2012 blev det ellers besluttet, at der ikke skulle bygges nyt køkken i forbindelse med det kommende supersygehus. Men alle andre muligheder har dog vist sig for dyre, og derfor ender det nu alligevel med, at der bygges et køkken i forbindelse med sygehuset.

Det glæder Inger Veje, driftsleder på det nuværende køkken på Odense Universitetshospialt.

Hun viser rundt i køkkenet, hvor man kan se, at gulvet løbende bliver lappet for at overholde standarderne. Gryderne har mere end 25 år på bagen.

- Det er tidskrævende og økonomisk at vedligeholde et ældre nedslidt køkken, så det bliver lækkert at få nogle nye rammer. Det giver os mulighed for at bygge et køkken, der passer til en moderne storproduktion, siger køkkendriftslederen.

SF: OPP-partnerskab kan blive dyrt

Udfordringen for Region Syddanmark er økonomien. Det nye køkken koster cirka 80 millioner kroner, men anlægsbudgettet til det nye supersygehus er så presset, at regionen kun kan finde 35 millioner kroner.

Eneste udvej er et offentlig privat partnerskab (OPP), hvor den private partner kommer med de resterende 45 millioner, som regionen skal afdrage over en længere årrække.

SF stemte selv for beslutningen, men mener, at det kan blive dyrt for Region Syddanmark i det lange løb.

- Når vi laver et Offentligt Privat Partnerskab, så er der nogle andre, der bygger for os, og i princippet lejer vi os ind i bygningerne. Og det kan være rigtig dyrt, for det er der nogen, der skal tjene penge på, siger Ida Damborg fra SF.

Det er flere års arbejde, som regionsrådet satte punktum for. Det er vi meget glade for, og vi glæder os til at komme i gang i det nye køkken Inger Veje, driftsleder på det nuværende køkken på Odense Universitetshospialt

Venstres politiske ordfører, Bo Libergren, er ganske kort i mælet.

- Man kan sige, at OPP-løsningen er den muliges kunst. Det er den måde, det blev muligt på, siger Libergren.

Hjælpemiddeldepot bliver sparet væk

En anden konsekvens af det nye køkken er, at Region Syddanmark ikke længere har råd til at bygge et nyt hjælpemiddeldepot i forbindelse med det nye supersygehus. Her bliver regionen nu nødt til at fortsætte med at bruge det gamle hjælpemiddeldepot, som ligger inde midt i Odense.

- Det bedste havde været at samle alt ved det nye supersygehus, fordi det havde skabt mindre trafik for personalet og det ville være til gavn for patienterne. Men regeringen har lavet en kvadratmeterpris på de her sygehusbyggerier, som er næsten umulig at få til at hænge sammen. Og så må vi flytte det depot, på et senere tidspunkt, siger Ida Damborg (SF).

Køkkenleder jubler

OPP eller ej. Personalet på det nuværende køkken jubler over udsigten til at flytte ind i et spritnyt køkken.

- Det er flere års arbejde, som regionsrådet satte punktum for. Det er vi meget glade for, og vi glæder os til at komme i gang i det nye køkken, siger driftleder, Inger Veje.

Maden, som kommer ud af det nuværende køkken, lever op til de fastsatte standarder. Men Inger Veje tror på, at et nyt køkken også vil betyde en mere varieret kost til de kommende patienter.

- Vi vil selv begynde at lave flere slags pålæg, og vi vil også gerne have mulighed for at have friske fisk i køkkenet. Det har vi ikke rammerne til i det her køkken, så jeg tænker, at patienterne får bedre mad, når det nye køkken er klar, siger Inger Veje.

Køkkenet forventes at være klar i 2021.

