Nyt underskud hos Jensens Bøfhus

Jensens Bøfhus slås stadig med at få kæden til at give overskud.

Det netop offentliggjorte 2021-regnskab viser et underskud på 12,5 millioner kroner i Jensen's Bøfhus A/S mod et minus på 13,7 millioner kroner året i forvejen.

Inden coronaen satte sit præg på samfundet var kæden ellers godt i gang med at få vendt mange års underskud, men coronaen satte restaurationskæden tilbage.

Nu forventer ledelsen imidlertid, at der i 2022 atter kan skabes overskud.

Der er budgetteret med en omsætning på 505 millioner kroner og et overskud før skat på fem millioner kroner i 2022, fremgår det af regnskabet.

I det nye regnskabsår har ejerne skudt 45 millioner kroner ind i koncernen for at styrke arbejds- og egenkapitalen.

Selskabet vil bruge det økonomiske rygstød til at højne kundeoplevelsen af et besøg i Jensens Bøfhus.