Nyt ungeudvalg: Nyborg vil lytte til de unge

Nyborg Byråd vil have en ungdomspolitik.

Og for at sætte det projekt i søen, kræves et ungeudvalg, mener politikerne.

Som led i budgetforliget er det aftalt at afsætte 100.000 kroner til et ungeudvalg, der senest i første kvartal af 2019 skal fremlægge en plan for, hvad man gerne vil arbejde med.

Læs også Alle med i budgetforlig i Nyborg: Besparelser for 45 millioner

Under præsentationen af kommunens budgetforlig mandag, sagde borgmester Kenneth Muhs, at emner kunne være, hvordan der skabes et mere aktivt ungeliv i kommunen, hvordan man involverer de unge i demokrati-processer, hvordan man skaber en ungdomspolitik og en sammenhæng med unge-miljøet på campus.

Enigt byråd

Selv om der var kurrer på tråden undervejs i forhandlingerne, endte det med et bredt budgetforlig i Nyborg mandag aften.

Venstre kunne have besluttet alene, fordi man har absolut flertal i Nyborg Byråd, men i sidste ende valgte både SF, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti at gå med.

De lægger nu stemmer til besparelser på 45 millioner kroner næste år stigende til 57 millioner kroner i 2022.

Udspillet fra kommunens administration var besparelser på knap 52 millioner kroner i 2019 stigende til 66 millioner kroner.

Læs også Kovending i Nyborg: Læger og rehabilitering på Jernbanebo