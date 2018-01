Nyt våben mod kræft flytter ind på OUH

Lørdag blev en 60 millioner dyr maskine med den nyeste teknik inden for strålebehandling løftet ind på Odense Universitetshospital.

En stor kran løfter noget særdeles kostbart isenkram ned i kælderen på OUH. Den første store komponent til hospitalets nye MR-accelerator bugseres med kirurgisk præcision ned på onkologisk afdeling.

Læs også Lose om byggeri af nyt OUH: Der vil komme problemer undervejs

MR-acceleratoren er den nyeste teknik inden for strålebehandling af kræftpatienter, og Odense Universitetshospital er det første hospital i Danmark, der råder over det nye apperat.

Mens arbejderne frigør den store ring, der udgør maskinen største element, følger kræftlægerne det nænsomme arbejde nøje.

Læs også Kritik af lodtræknings-forskning: De spiller hasard med liv

Det gør blandt andre professor og overlæge på onkologisk afdeling, Olfred Hansen, selvom han egentlig har fri.

- Jeg bliver ligesom en lille dreng igen. Det at få sådan noget nyt udstyr kan jeg ikke lade være med at begejstre. Det gør det sjovt at være læge af min type, fortæller han til TV 2/Fyn.

Halvandet års forarbejde

MR-acceleraotoren er et præcisionsapperat til 60 millioner kroner, så der er ikke råd til fejltagelser. Derfor er der gjort et stort forarbejde, inden den store ring løftes ned i kælderen.

- Vi har forbedt os i løbet af det sidste halvandet år faktisk. Det er en helt unik installation, fordi det plejer at være nogle meget større åbninger, vi bringer tingene ind gennem, fortæller hospitalfysiker på OUH, Anders Bertelsen.

Ringen er den del, de andre komponenter af maskinen bygges op omkring, og ringen kan kun lige akkurat klemmes ned i kælderen.

Det er ringen her, der udgør den største del af MR-acceleratoren. Foto: Mikkel Svendsen

MR-acceleratoren kombinerer MR-scannerens skarpe billeder med strålebehandling. Det betyder, at lægerne bedre kan se og målrette strålebehandlingen af kræftknuder.

Ofte behandles kræft med en kombination af kemo, kirurgi og strålebehandling, og med MR-acceleratoren vil flere kræftpatienter blive helbredt.

- Der vil blive rigtig mange flere, der kan helbredes ved den type der, men der vil også være mange af de mennesker, som ikke kan opereres, som faktisk kan blive helbredt af strålerne, fortæller overlæge Olfred Hansen.

Første del af maskinen er sikkert nede i kælderen, og snart kommer flere komponenter til. De næste par måneder kommer til at gå med at samle alle dele til MR-acceleratoren.