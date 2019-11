Bevaringsværdige gårde: Nyt værktøj skal forhindre nedrivninger

Antallet af ansøgninger om at nedrive bevaringsværdige gårde er støt voksende i Odense, og aktuelt har By- og Kulturforvaltningen fem ansøgninger om nedrivninger liggende til behandling.

Hidtil har kommunens mulighed for at forhindre nedrivninger været at udstede et såkaldt §14-påbud, der har virkning i ét år, og efterfølgende har kommunen så skulle lave en lokalplan for at undgå en nedrivning.

Derfor har By- og Kulturforvaltningen nu udarbejdet en samlet plan over 211 bevaringsværdige gårde i Odense.

- Vi ønsker at få et overblik over, hvor vi har kulturhistorie, der er værd at bevare. Der er med jævne mellemrum pres på, at man gerne vil have lov at rive ned, og det at få et et overblik over, hvad der er vigtigt at bevare. Det, synes vi, er vigtigt, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Seneste ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige gårde: Brændekildevej 27

Troelsevej 165

Hjallesegade 13A

Kirkevej 50

Allerup Bygade 41.

Hvis forslaget bliver vedtaget, så kan kommunen først sige ja til en ansøgning om nedrivning, når det er vedtaget i byrådet.

- Det handler også om, at vi kan se ansøgninger om nedrivninger i en sammenhæng. Vi skal ikke bevare 400 gårde fra samme tid og i samme stil, men hvis der kun er 20 fra en tidsperiode giver det mening at forhindre nedrivning, og med dette redskab får vi overblikket siger Jane Jegind.

Fakta om § 14-forbud mod nedrivning Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbudet kan højst nedlægges for et år. Kommunalbestyrelsen tinglyser forbudet på den pågældende ejendom. Tinglysningen er uden betydning for forbudets gyldighed. Se mere

De 211 gårde ligger spredt ud over hele Odense Kommune og repræsenterer flere forskellige tidsaldre, byggeskikke og arkitektoniske stilarter.

Husene ligger i både landsbyer og som fritliggende bygninger i det åbne landsskab.

- Vi skal sikre vores kulturarv, for det betyder noget for vores fælles forståelse af, hvor vi kommer fra og hvad er det for en by, vi gerne vil have, siger rådmanden.