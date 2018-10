Nyt veteranhjem: - Det bliver en kæmpe lettelse

Danmarks første nybyggede veteranhjem får adresse på Fyn. Den 31. oktober bliver nøglerne til Veteranhjem Odense på Søndre Boulevard overdraget.

Veteranhjemmet skal være et fynsk samlingssted for krigsveteraner og deres pårørende. Samtidig er det en håndsrækning til dem, som har svært ved at finde fodfæste i livet efter endt tjeneste.

Læs også Fynske veteraner med ar på sjælen: - Vi er brødre for livet

- Det skal både kunne rumme veteraner, der har det godt efter deres udsendelse, og dem, der ikke har det godt. Det bliver vores fornemmeste opgave at være et sted, hvor alle kan føle sig trygge og godt tilpas, uanset hvordan de har det, fortæller Hannah Ussing, som er daglig leder af Veteranhjem Odense.

En kæmpe lettelse

En af dem, som glæder sig til at komme i hjemmet, er krigsveteranen John Lassen.

- Vi mangler det der samlingspunkt, hvor man lige kan køre ud og få en kop kaffe, spille brætspil eller et slag billard, eller hvad man nu har lyst til. Så det bliver helt vildt fedt. Vi har glædet os i mange år, siger John Lassen.

John Lassen var for 20 år siden udsendt på Balkan, og i dag lider han af posttraumatisk stress. Det nye veteranhjem bliver et frirum i hans hverdag.

- Mange dage om ugen, hvor man føler sig lidt deprimeret og ikke har det så godt, så ved man, at man bare kan køre herud og sætte sig ind i fred og ro og have det godt sammen med andre. Så det bliver en kæmpe lettelse, siger John Lassen.



Rum for pårørende

Alle tidligere udsendte er velkomne i veteranhjemmet til daglig, og op til syv veteraner vil, når hjemmet åbner, kunne bo i veteranhjemmet i en kortere periode og få hjælp til at finde ro og komme videre i livet.

I indretningen af veteranhjemmet er der også skabt rum for pårørende.

- På førstesalen er der to aktivitetsrum, flere beboelsesrum og et familierum, hvor det er tanken, at de, der har samvær med deres børn i weekender, vil kunne være på de værelser, hvor der er ekstra meget plads og legetøj, og ting, der er lidt mere målrettet børn, fortæller Hannah Ussing.

Det er faciliteter, som John Lassen er meget positiv over for.

- Rigtig mange veteranfamilier er skilt. Så der er mange enlige veteraner, som savner samkvemmet med deres børn. Og børnene vil jo gerne være sammen med deres fædre, men ofte har de ikke mulighed for det. Så det bliver fantastisk, at de kan komme på besøg her i lidt mere trygge rammer, fortæller John Lassen.

Klosterstemning

Veteranhjemmet får beliggenhed bag Soldaterhjemmet Dannevirke, som er det sidst bevarede af sin art i Danmark. En fredet bygning fra 1800-tallet.

- Tanken bag byggeriet er, at det skal symbolisere en klosterstemning med de hvide kalkede murer og det høje loft og lysindfaldet. Det skulle gerne give en oplevelse af, at man er i fredelige og trygge rammer bag tykke murer, hvor der er plads til ro og fordybelse, fortæller Hannah Ussing.

Man forventer, at Veteranhjem Odense kan tages i brug i midten af november. Og John Lassen har allerede lagt planer for, hvordan han skal bruge timerne i veteranhjemmet.

- Jeg glæder mig til at spille spil. Risk. Der skal spilles brætspil i fred og ro sammen med ligesindede, fortæller John Lassen.