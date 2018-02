Nyt videnscenter: Lærlinge skal lære om robotter

Det nye Robot- og Automationscenter er nu åbnet på Syddansk Erhvervsskole i Odense.

På Syddansk Erhvervsskole er det nu blevet nemmere at integrere robotter i undervisningen. Det nye videnscenter, Robot- og Automationscenter, er netop åbnet, og det giver nye muligheder for eleverne. Det skriver hjemmesiden Jernindustri.dk.

Med det nye videnscenter har automatteknikere, smede og andre på Syddansk Erhvervsskole nemlig mulighed for at lære om automation, der handler om at udvike og programmere robotter, som kan erstatte menneskelige ressourser og bruges i erhvervslivet.

- Vi løfter lærerne her på skolen, og det skulle gerne føre til, at de løfter lærlingene, og at de i sidste ende løfter virskomhederne i området, siger Lars Mathiesen, der er chef for det nye videnscenter til jernindustri.dk.

Vil være forrest i udviklingen

Syddansk Erhvervsskole ønsker med det nye center at gå forrest i udviklingen inden for moderne automation og robotteknologi.

- Vi har brug for, at robotter bliver en integreret del af undervisningen på erhvervsskolerne, siger Lars Mathiesen.

Videnscenteret er et samarbejde mellem Syddansk Erhvervsskole, Herningsholm Erhvervsskole og EUC Syd. Centeret i Odense vil blive besøgt af lærlinge fra flere forskellige erhvervsskoler og også elever fra folkeskolen.

- Lærlingene kan sidde hjemme og opbygge et robotprogram, og så kan de komme her og afprøve, om det virker, fortæller Lars Mathiesen.

Det nye center er en del af det nyetablerede Nationalt Videncenter for Automation og Robotteknologi. Det Nationale Videnscenter har investeret 20 millioner kroner i at give fremtidens automations-arbejdsstyrke den bedste uddannelse.