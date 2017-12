Nytårs-take away er populært som aldrig før: Her kan du stadig bestille

Flere restauranter melder alt udsolgt, men det er stadig muligt at bestille mad ud af huset nytårsaften.

Stadig flere fynboer får leveret deres nytårsmiddag til døren i stedet for at lave den selv. Der meldes derfor udsolgt fra flere fynske restauranter og cateringfirmaer.

I 2014 pakkede Kokken & Jomfruen 4.600 kuverter nytårsaften. I år regner cateringfirmaet med at sælge op mod 6.000 kuverter.

Læs også Nytåret er reddet: Nødløsning giver nyt liv til rådhusur i Odense

Der er dog stadig håb for dig, der hellere vil have et glas champagne i den ene hånd og en apetizer i den anden end en køkkenkniv og grydeske på årets sidste aften.

Vi har fundet fire bud på, hvem der skal lave din mad nytårsaften for omkring 250 kroner per person - og de tager alle stadig i mod bestillinger.

Kjærs Køkken

Hvis dit selskab består af minimum fire personer, kan du underholde dem i stuen og lytte til dronningens nytårstale, mens Kjærs Køkken sørger for maden.

For 245 kroner per person får I kold, varmrøget laks med scampireje, hummerdressing og kaviar til forret. Til hovedret skal I have oksemørbrad med ovnbagte rødbeder, kartoffelmedaljon og svampesauce. I slutter af med chokoladeiskage bagt på kakaobund med chokoladeflødeis og blød citrusmarengs til dessert.

Menuen skal enten hentes hos Kjærs Køkken i Flemløse ved Glamsbjerg eller i Svendborg.

Kokken & Jomfruen

Hos Kokken & Jomfruen kan du fra 249 kroner kroner per person smæske dig i en tre-retters menu. Du skal bare have selskab af minimum tre andre.

For pengene får I jordskokkesuppe til forret. Tournedos af oksemørbrad med kartoffel, grøntsager og bearnaise til hovedret og chokoladekage til dessert.

Du kan enten få leveret maden direkte hjem til nytårsfesten, så du kan blive i nattøjet ekstra længe på årets sidste dag, eller du kan hente menuen selv.

01:49 Der er travlhed i køkkenerne hos Gastroteket og Kokken & Jomfruen Luk video

Meny

Supermarkedskæden Meny tager også stadig i mod bestillinger. Skal du nå det, skal du bestille nytårsmiddagen nede i din lokale butik.

Her får du for 268 kroner en tre-retters menu bestående af hummersuppe med kammuslinger til forret, oksemørbrad med balsamicosause, kartoffelgratin, asparges og syltede rødløg til hovedret og til dessert en nøddekrokant- og karamelkage med pærekompot.

Læs også Flere øjenskader ved fyrværkeri: Overlæge deler sikkerhedsbriller ud

Menuen skal afhentes i Meny.

Kvickly og Super Brugsen

Coops butikker Kvickly og Super Brugsen kan også hjælpe til nytårsaften. Du skal blot bestille minimum to kuverter og betale 269 kroner stykket - så kan du undgå stress i køkkenet.

Menuen består af flæskesvær med yusu marmelade og japansk mayo som velkomsthapser. Derefter kan I nye en sprød tartelet med røget laks, rejer og hollandaise til forret, oksemørbrad, pulled kalvekød, svamperavioli og trøffelsauce til hovedret, inden i til sidst kaster jer over en mango-passionsfrugtkage med chokoladefondant og chokolademousse på mandelbund.

Menuen afhentes i den valgte butik.