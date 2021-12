Nytårsaften: Her er de gode råd til hundeejerne

Nytårstræning går ud på, at man afspiller høje BANG-lyde fra fx Youtube og simulere lysglimtene.

- Det er vigtigt kun at belønne den adfærd, man ønsker, altså at ignorere lydene og lyset. Som en del af træningen kan man distrahere hunden med øvelser, den kender, som at give pote, forklare Camilla Hansen

På aftenen

Specielt hvis man har en hund, der er bange for fyrværkeri, men også for andre dyr er der en ting, der er vigtigt for at komme igennem nytårsaften mener Camilla Hansen.

- Råd nummer et er simpelthen, at hunden aldrig må være alene hjemme. Og så handler det om at stimulere hunden fysisk og psykisk igennem aftenen, fortæller Camilla Hansen.

At få gået nogle godt lange ture, gerne ude på landet hvor det er stille er en god ide. Og når man kommer hjem, så kan man rulle gardinerne ned.

- Man kan lave et lille sikkerhedsområde, som er dens eget, hvor den kan gå hen, hvor det er mørkt med legetøj og godbidder, siger Camilla Hansen.