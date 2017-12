Nytårsfest samler lille fynsk by: - Det giver bare noget

Den lokale nytårsfest i Gislev har næsten fordoblet antallet af deltagere på et år.

Nytårsmenuen står på eksotisk rejesalat, oksemørbrad og chokoladefondant, når der søndag aften er inviteret til fælles nytårsspisning i Gislev mellem Ringe og Svendborg.

Flere end 100 gæster - eller hvad der svarer til otte procent af byens borgere - har meldt sig til nytårsarrangementet, der foregår i Gislev Forsamlingshus.

- For os er det bare en god fest. For byen giver det noget sammenhold, og vi lærer hinanden at kende på kryds og tværs, siger initiativtager Bianca Jensen.

Fordoblet på ét år

Sammen med sin veninde gennem 23 år står hun for tredje gang bag årets nytårsfest, der er for byens borgere, så de kan styrke lokalsamfundet.

- Når vi ser dem i Brugsen eller ved mekanikeren, så ved vi, hvem det er og kan hilse på dem og smile til dem. Det giver bare noget, siger initiativtager Jeanette Jørgensen.

Første år var der 40 gæster til nytårsfesten. Året efter steg det til 60, og i år er det næsten fordoblet til langt over 100.

Da TV 2/Fyn besøgte forsamlingshuset søndag middag, var cirka 30 frivillige fra lokalsamfundet i gang med at dække bordene og pynte op. Se billeder herunder: