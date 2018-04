Nyvalgt politikers hverdag: Skemalagt arbejdsraseri

De fleste ville blive mere end forpustede af bare at høre om Sanne Skougaard Andersens hverdag. Hver eneste vågne time er optaget af arbejde, møder, forberedelse, læsning, fitness og lidt kvalitetstid med familien.

Med 559 personlige stemmer blev Sanne Skougaard Andersen i november sidste år valgt ind i Odense Byråd for partiet Venstre. Hun havde forsøgt et par gange før, men sidste år lykkedes det endelig for den 44-årige frisørmester fra det nordvestlige Odense at opnå valg.

Nu har hun siddet i byrådet i 100 dage og har efterhånden fået styr på sin hverdag.

- Fra mandag til fredag er jeg oftest optaget fra fem om morgenen til sen aften, siger Sanne Skougaard Andersen.

Sammen med sin mand driver hun frisørsalonen VIP Coiffure i Tarup og udover at passe sin frisørsalon, har hun aftenmøder næsten hver eneste aften.

Derudover skal hun også lige have styr på sin datters konfirmation på lørdag og så er der fitness tre gange om ugen fra klokken 5.30 til 7.00. Samtidig skal hun forberede sig på sit politiske arbejde ved at læse dagsordner til Social- og Ældreudvalget, Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og byrådet.

- Jeg er sådan et menneske, der godt kan lide at lave noget hele tiden. Nogen gange siger min familie til mig, at jeg aldrig slapper af, men jeg slapper faktisk af, med de ting jeg laver, siger Sanne Skougaard Andersen.

Gør det med god samvittighed

Men det høje arbejdspres for en nyvalgt politiker har dog også haft konsekvenser for både hendes mand, de to døtre på 14 og 21 år og veninderne.

- Familien ved også, at jeg ikke altid står til rådighed, som jeg har gjort tidligere. Men jeg gør det med god samvittighed, da mine børn er store og meget selvkørende, siger hun og fortsætter:

- Jeg har også lige et hængeparti over for tre eller fire gode veninder, som ikke har set ret meget til mig de seneste tre måneder.

Selvom Sanne Skougaard Andersens tilværelse har kørt for fuld skrue, siden hun startede sit job som lokalpolitiker, frygter hun ikke, at arbejdspresset skal få hende til at bukke under.

- Jeg sover supergodt om natten. Søvn er det mest basale for mig, og jeg spiser forholdsvis sundt og har et godt bagland. Så det skal nok gå, siger den nyvalgte venstrepolitiker.