OB-anfører efter trænerfyring: - Jeg er trist i dag

Fyringen af OB-træner Kent Nielsen kommer bag på klubbens anfører, Kenneth Emil Petersen, der kalder det for tungt, men samtidig respekterer ledelsens beslutning.

OB's sportslige ledelse valgte inden mandagens formiddagstræning at fyre klubbens cheftræner gennem de seneste tre år, Kent Nielsen.

Den udvikling kommer bag på klubbens anfører, Kenneth Emil Petersen.

- Jeg er lidt overrasket. Jeg troede egentlig, at hvis det skulle ske, så ville det ske før. Det er en del af det at være i en fodboldklub, og det er en beslutning, der er truffet over vores hoved. Vi er ansat i OB og ansat til at gøre det, der er bedst for OB. Det er dem, der er over os også, og de har truffet den her beslutning, og den må man respektere, siger Kenneth Emil Petersen.

Kent og jeg har arbejdet sammen i rigtig mange år. Så jeg er da trist i dag, det vil jeg da gerne indrømme Kenneth Emil Petersen

Anføreren har tidligere spillet under Kent Nielsen i både Horsens og AaB, og det er derfor mange års samarbejde, der i hvert fald foreløbigt slutter anden pinsedag. Og det rører forsvarsspilleren, der på banen er kendt som en hård hund.

- Personligt med mig tror jeg, det er en lidt anderledes historie i og med, at Kent og jeg har arbejdet sammen i rigtig mange år. Så jeg er da trist i dag. Det vil jeg da gerne indrømme. Men når det så er sagt, så står solen også op i morgen, og vi skal sørge for at få OB tilbage, hvor de hører hjemme. Der har ledelsen så besluttet, at det skal være med en anden cheftræner ved roret, og så må vi bakke op om det, siger anføreren.

Han mener, at spillerne selvfølgelig også bærer et ansvar for de missede sportslige målsætninger, men at det er et vilkår i fodbold, at det er træneren, der ryger.

- I fodboldverdenen er det altid cheftræneren, der er meget udsat, når man ikke lever op til målsætningerne, så der er ikke nogen sensation i, at det ikke er 25 spillere, der bliver fyret, men en træner, siger Kenneth Emil Petersen.

Stor udskiftning venter

I de seneste par år har såvel OB's sportslige ledelse som den nu forhenværende cheftræner stræbt efter at få noget kontinuitet og ikke alt for mange udskiftninger.

Men med fyringen af Kent Nielsen står OB over for endnu en sommer, hvor der både kommer ny træner og ny assistenttræner, ligesom minimum seks spillere forlader førsteholdstruppen.

- Jeg havde håbet, at man havde tænkt, at der kom en stor udskiftning i spillertruppen, og at det var den vej, man ville gå i forhold til nye ansigter. Men nu har man truffet en anden beslutning, og så er det op til os at støtte op om den, siger Kenneth Emil Petersen, der på den lange bane er optimist i forhold til OB's fremtid.

- Nu står vi her tre timer efter fyringen og der er det selvfølgelig lidt tungt. Men jeg er stadig optimistisk omkring, at vi får vendt skuden og får OB tilbage, hvor de hører hjemme.

