OB ansætter Jakob Michelsen som ny cheftræner

OB har tirsdag ansat den tidligere Sønderjysketræner Jakob Michelsen som ny cheftræner.

Det bliver den 37-årige Jakob Michelsen, der skal tage over som cheftræner i OB, der i sidste uge fyrede Kent Nielsen.

Michelsen har fået en treårig kontrakt.

Jakob Michelsen har tidligere været cheftræner i Hobro, Skive, Sønderjyske og senest i svenske Hammarby, hvor han blev fyret i starten af året. Nu er han udpeget som manden, der skal forsøge at løfte OB’s Superligahold.

Vi skal bevare de ting, OB er gode til, og så vil jeg sammen med det øvrige team sætte vores præg på det og få tilføjet nogle facetter i forhold til aggressivitet og en mere direkte stil Jakob Michelsen

Sønderjyden ser frem til de nye, fynske udfordringer.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at starte i OB efter sommerferien. Jeg ser frem til at lære spillerne og staben at kende og til at arbejde sammen med dem. Jeg ser OB som en traditionsklub, der de seneste år har haft svært ved at indfri det potentiale resultatmæssigt, som utvivlsomt er til stede.

Læs også Medier: OB tæt på ny træner

Mere direkte fodbold

OB's sportsdirektør, Jesper Hansen, har tidligere været ude og sige, at han gerne så, at OB spillede en mere direkte form for fodbold. Det kriterie har Jakob Michelsen tidligere i sin karriere vist, at han lever op til, og han er også klar til at flytte OB-holdet i samme retning.

Han understreger dog, at det kommer til at tage lidt tid, før alle hans ideer er helt implementerede i OB-truppen.

- Der kommer ikke til at ske en revolution fra dag et, men efterhånden vil der komme nuancer, når jeg og resten af staben lærer spillerne rigtigt at kende. Vi skal bevare de ting, OB er gode til, og så vil jeg sammen med det øvrige team sætte vores præg på det og få tilføjet nogle facetter i forhold til aggressivitet og en mere direkte stil.

- Odense er en rigtig fodboldby, og vi skal gerne have skabt noget begejstring blandt de mange trofaste fans og følgere, for jeg ser en spændende klub og en spændende trup med et stort potentiale, siger Jakob Michelsen til klubbens hjemmeside.

Læs også Ekspert: OB-fans kan se frem til mere tjubang-fodbold