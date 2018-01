OB begyndte året med sejr på Falster

Nicklas Helenius og Anders K. Jacobsen scorede da OB slog Nykøbing FC i testkamp.

På mål af først Nicklas Helenius før pausen og Anders K. Jacobsen i anden halvleg sikrede OB's superligamandskab sig en god start på testkampene.

OB vandt opgøret mod Nykøbing FC på falstringernes kunstgræs på B1921’s anlæg med 2-1.

OB stillede med de to nye spillere, Marco Lund og André Rømer, fra start, men allerede inden kampen var det planlagt, at alle spillere skulle have en halvleg.

Og der blev massivt udskiftet med ti mand i pausen. Anfører Kenneth Emil Petersen var eneste mand, der spillede fuld tid.

