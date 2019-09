Kæmpe overraskelse: OB besejrer tophold på udebane

FC Midtjylland tabte søndag 0-1 til OB i Herning i Superligaen, og holdet led dermed sit andet nederlag i denne uge.

Torsdag røg FCM også ud af pokalturneringen, da holdet tabte 0-1 til Fremad Amager.

OB's Bashkim Kadrii sikrede sejren, da han efter en times spil sparkede bolden fladt i mål.

Efter 11 kampe ligger FCM på trods af nederlaget stadig på førstepladsen med 26 point, mens OB har 17 point.

FCM havde fra kampens begyndelse problemer med OB. Midtjyderne kunne ikke finde huller i OB's velorganiserede forsvar, mens fynboerne skabte de største chancer.

Efter 25 minutter var Bashkim Kadrii tæt på at bringe OB foran, da han fra nært hold skød et stykke over målet.

Lige inden pausefløjtet var Kadrii igen tæt på, da han løftede bolden over målmand Jesper Hansen, men Alexander Scholz nåede bolden først.

I anden halvleg havde fynboerne stadig godt tag på midtjyderne, og efter en times spil tog OB også føringen.

Bashkim Kadrii blev spillet fri midt på banen, drev selv bolden mod FCM-målet og fra kanten af feltet sparkede han bolden fladt ind til 1-0.

Lige efter målet var FCM tæt på at udligne. Efter et hjørnespark lå bolden løs i feltet, og flere FCM-spillere var tæt på at sparke den ind, inden den endte ved midtbanespilleren Evander, som skød over.

FCM fortsatte med at presse på for en udligning, og i kampens sidste minutter var holdet også tæt på at få det. Et hovedstød fra Sory Kaba gled mellem handskerne på OB-målmand Oliver Christensen og ramte overliggeren, men bolden kom altså aldrig ind i det fynske mål.