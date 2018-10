OB-comeback giver remis hjemme mod AGF i intens affære

OB og AGF måtte nøjes med et point hver, da klubberne lørdag spillede 2-2 i Odense i Superligaen.

OB skabte fleste flest chancer i kampen, og specielt i anden halvleg var holdet meget at finde på aarhusianernes banehalvdel, men OB måtte nøjes med det ene point efter et comeback.

AGF fik således scoret to gange i løbet af de første 25 minutter, mens OB reducerede kort før pausen. Til sidst fik hjemmeholdet så udlignet på et straffespark.

AGF kom bedst i gang, og der var kun spillet små 13 minutter, før gæsterne fik bolden i nettet. Casper Højer Nielsen slog en bold ind i feltet, og her fandt han Jakob Ankersen, der bragte AGF foran 1-0 mellem venner og fjender.

Læs også Minut-for-minut: OB leverer vildt comeback mod AGF

Ti minutter senere var den gal igen i OB-feltet.

Mustafa Amini slog en bold over forsvaret og fandt Tobias Sana, der på elegant vis flugtede bolden over en fremstormende OB-keeper Sten Grytebust til 2-0.

Efter 37 minutter svarede hjemmeholdet igen, da Jacob Barrett Laursen flot drejede bolden over i højre hjørne uden chance for AGF-målmand Oscar Whalley.

Efter pausen pressede OB hårdt på for at score, men med 87 minutter spillet var det stadig ikke lykkedes for hjemmeholdet at udligne.

Så fik OB tilkendt et straffespark, og her var den indskiftede OB-topscorer, Nicklas Helenius, sikkerheden selv, og han udlignede til 2-2.

Så var der heller ikke flere mål i opgøret, og derfor måtte begge mandskaber tage til takke med det ene point.

Efter kampen er stillingen i rækken uændret. OB forbliver på 10.-pladsen, mens AGF fortsat er placeret på fjerdepladsen.

Læs også Kim Larsen hyldet af OB og fans