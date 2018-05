OB-drømme fik et knæk i Aarhus: Kløve huggede til to gange

OB tabte på udebane 3-2 til AGF i det første af to opgør mellem klubberne i Europa League-playoff

Der var to højdepunkter for OB i udekampen mod AGF.

Det første dukkede op som en trold af en æske, da Troels Kløve efter bare to minutteres spil bragte OB og drømmene om de attraktive europa-kampe i front.

Det andet højdepunkt kom efter 42 minutters spil. Her var Troels Kløve igen på spil, da han udnyttede et flot lob fra Anders K. Jacobsen til legende, med siden til mål og med ydersiden af foden at dirigere bolden i nettet til 2-1.

Derfra gnavede arhusianerne sig ind i kampen, og med to hurtige scoringer af Kasper Junker og Martin Pusic i begyndelsen af anden halvleg, blev OB sendt retur til Fyn med et nederlag på 3-2.

OB kan dog glæde sig over Troels Kløves to udebanemål. De kan vise sig at blive afgørende i returopgøret i Odense på tirsdag.

OB's cheftræner Kent Nielsen kunne se sine spillere smide en 2-1-føring efter pausen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix