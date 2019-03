Store forventninger: OB er klar til sæsonens største kamp

Fredag eftermiddag var det kun græsslåmaskinens rumlen, der kunne høres på Nature Energy Park i Bolbro. Søndag aften vil det højst sandsynligt blive slagsange på både fynsk og vestegnsk, der lyder fra fyldte tribuner. Det er i hvert fald håbet hos OB's kommercielle chef, Jack Jørgensen.

- Brøndbykampene i Odense har altid været noget stort, og kampe der trækker rigtig mange mennesker til stadion. Også fordi Brøndby møder talstærkt op med deres blå-gule fanskare. Det er altid garanti for dramatik og underholdning, siger Jack Jørgensen.

2500 Brøndbyfans

Han forventer at der kommer et sted mellem 2.000 og 2.500 Brøndbyfans til kampen. Af samme grund anbefaler OB, at man køber sin billet i god tid, hvis man vil på stadion.

- Hvis der lige pludselig står 1.000-2.000 mennesker, der gerne vil ind til kampen og ikke har billet, så bliver køen rigtig lang. Man kan selvfølgelig stadigvæk forsøge at købe en billet via sin mobiltelefon. Men når der står så mange mennesker og skal logge ind i billetsystemet på samme tid, så presser det både 4G-netværket, og det presser billetsystemet, og så tager tingene bare længere tid, lyder det fra Jack Jørgensen.

God ro og orden

Det er uden tvivl sæsonens indtil nu største kamp i Odense, men Jack Jørgensen forventer alligevel god ro og orden imellem de mange fans.

- Det skal være en festdag for alle, og der er masser på spil inde på banen. Det er det, det skal handle om.

Fyns Politi har allerede bebudet, at de vil lave en såkaldt fanzone i området omkring Nørregade i Odense inden kampen. Gaden vil være afspærret fra Østre Stationsvej til Asylgade i tidsrummet fra kl. 12.00 til 16.30 på søndag.

Kampen fløjtes i gang søndag klokken 18.00.