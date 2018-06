OB-fan anholdt på russisk stadion

Berygtet fynsk fodboldfan anholdt på stadion i Rusland, efter han havde sagt, at han ville smide med ølkrus igen.

Den fynske fodboldfan Martin Bryhl blev anholdt på stadion i forbindelse med Danmarks kamp mod Frankrig tirsdag. Han blev efterfølgende ført til en politistation i Moskva.

TV 2s hold i Moskva har været i forbindelse med ham, og han fortæller selv, at han ikke har fået nogen forklaring fra politiet på sin anholdelse.

- Ingen kan svare på det, heller ikke dansk politi. De siger, at det er DBU, der har sagt, at jeg skulle væk, skriver han i en SMS.

Martin Bryhl har sendt dette billede til TV 2. Foto: Martin Bryhl / TV 2

Han stillede op på TV 2 mandag og fortalte, at han var med til at kaste med ølkrus under Danmarks kamp mod Australien – og at han var parat til at gøre det igen under dagens kamp mod Frankrig.

- Scorer Danmark, så kaster vi da selvfølgelig vores øl igen. Det er ren reaktion. Når vi scorer, ryger alt væk, der er i hænderne. Om det er telefon eller øl, så ryger den væk, sagde han til TV 2.

Og det til trods for at en fan var kommet til skade, da han blev ramt af et kastet ølkrus.

- Vi kan udveksle informationer

Politikommissær Allan Bredahl, der er chef for gruppen af danske politifolk i Moskva, vil ikke kommentere den konkrete sag, men han siger, at de danske politifolk har mulighed for at udveksle informationer med arrangørerne, hvis der skulle ske noget på stadion.

- Vi kan tage det, når der er nogle konkrete episoder. Så kan vi udveksle informationer om det. De politifolk, der er herovre, er nogle, der arbejder med fodboldfans i Danmark, og de har et indgående kendskab til de danske fodboldfans, siger han til TV 2.

Derimod har dansk politi ikke mulighed for på forhånd at videregive oplysninger om danske fodboldbøller eller forhindre dem i at tage til VM i Rusland.

- Vi har jo de informationer, som vores registre tilbyder os. Men det er jo ikke ensbetydende med, at det er informationer, vi kan dele med andre. Helt generelt så kan vi ikke nægte nogen at tage til VM i Rusland, men Rusland kan nægte nogen at rejse ind i landet. Fordi man er kendt i et fodboldregister i Danmark, så er man jo ikke nødvendigvis kriminel i et andet land, siger politikommissær Allan Bredahl.

Har karantæne fra danske stadion

Martin Bryhl har tilknytning til OB-fangruppen ’Ultras Odense’, men han har selv fortalt, at han har karantæne fra alle danske superliga-stadions. Tilbage i 2010 blev han endda idømt to og et halvt års fængsel for at påkøre en gruppe Horsens-fans efter en kamp.

Alligevel har han ikke haft problemer med at få billet eller fan-ID til de danske VM-kampe i Rusland, og han har erkendt, at han var med til at smide med ølkrus under kampen mod Australien.

Bøde for ølkrus, banner og nationalsang

Bøden på 20.000 euro (cirka 127.000 kroner), som Fifa tildelte DBU efter kampen, var begrundet i tre forhold.

For det første på grund af ølkrusene der både ramte andre danskere, australske og russiske tilskuere – blandt andet et særligt afsnit for handicappede tilskuere i kørestol.

For det andet på grund af et banner med "et sexistisk motiv" som danske tilskuere havde medbragt på stadion. Efter alt at dømme var der tale om et dannebrogsflag med indskriften "store patter".

Og for det tredje fordi de danske tilskuere ikke respekterede den australske nationalsang, da de larmede under sangen.