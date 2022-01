Årets første OB-træning: Eriksen-nyhed er populær i Ådalen

Flere storklubber på tale

Derfor står han nu uden klub, og en anden af Eriksens tidligere klubber, Tottenham, er nævnt som en bejler sammen med nogle af europæisk fodbolds giganter.

Tidligere har et retur til OB været nævnt på rygtebasis, men det ser efterhånden meget lidt sandsynligt ud.

Har du nået at drømme om at få Eriksen som holdkammerat?

- Jeg har ikke turdet håbe på det. Jeg skulle se det, før jeg troede på det, og det gør det tydeligvis ikke, når han drømmer om VM, men jeg er meget glad på både Christians og hele fodbolddanmarks vegne for, at han er klar igen, siger Hans Christian Bernat.

- Man bliver glad

Skulle Eriksen en dag beslutte sig for at vende hjem til Ådalen, tyder det på, han er mere end velkommen. OB-træner glæder sig dog mest af alt bare over, at Eriksen planlægger at vende tilbage til grønsværen.

- Først og fremmest er jeg glad for, at han har den ambition, og det tyder på, at han både må og kan se muligheden for det. Det er nummer et. Bare den rejse fra det, der skete, til i dag er noget, man bliver glad af at høre.