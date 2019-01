OB forlænger med fynsk talent

19-årige Oliver Christensen er en af de helt store målmandstalenter i dansk fodbold. Derfor har Odense Boldklub nu sikret sig talentets underskrift og sørget for, at han kan trække den velkendte stribede trøje over hovedet frem til 2023.

En aftale som ikke bare OB, men også hovedpersonen er rigtig glad for.

- Det er et kæmpe skulderklap at forlænge allerede nu, og det viser, at klubben tror på mig. Det er jeg rigtig glad for, for det er også mit store ønske at blive her længe endnu. OB giver mig det jeg har brug for, for at jeg kan fortsætte min udvikling, og jeg har allerede set og mærket, hvad jeg kan forvente af førsteholdsfodbold, siger Oliver Christensen til OB's hjemmeside.

Den unge keeper, der oprindeligt kommer fra Kerteminde, fik sin debut i Superligaen i oktober sidste år. Han har indtil videre spillet tre førsteholdskampe for OB i Superligaen og pokalturneringen.

Ifølge sportsdirektør i OB, Jesper Hansen, er der store forventninger til, at 19-årige Oliver Christensen i fremtiden får mange flere kampe for OB's førstehold.

- Han er en spiller, som vi er overbeviste om har kvaliteterne til at slå igennem på højeste niveau, og i de tre førsteholdskampe han har spillet for os indtil videre, har han vist, at vi kan være helt trygge ved at sende ham i kamp, selvom han endnu ikke er helt færdigudviklet som målmand, fortæller Jesper Hansen.

Også Lars Bjerring, der er målmandstræner i den fynske klub, er glad for kontraktforlængelsen med Oliver Christensen, som han mener er helt fortjent.

- Han er et stort talent, men jeg ved også, at det ikke kun er talentet, der har bragt ham hertil. Han har også arbejdet benhårdt for det, og han har været god til at arbejde med sine svagheder, så han er blevet endnu stærkere, forklarer Lars Bjerring.

Chancen for at Oliver Christensen fra næste sæson får flere kampe for fynboerne er også tilstede. OB's mangeårige førstevalg på målmandsposten, norske Sten Grytebust, forlader nemlig klubben til sommer når sæsonen slutter og hans kontrakt udløber.

TV 2/Fyn tegnede et portræt af Oliver Christensen efter hans superligadebut sidste år. Du kan se det herunder.