OB forlænger med talentchef

Siden 2015 har Tonny Hermansen været ansat i OB, og det fortsætter den 52-årige fodboldtræner med. OB bekræfter fredag, at Superligaklubben har forlænget samarbejdet med talentchefen til 2023.

- Vi har i de seneste år brugt ekstra mange ressourcer på, at vores talentudvikling skulle have et ekstra skub i den rigtige retning, og i dag har vi fuldtidsansatte trænere til alle hold fra U13 til Superligaen.

- Her har Tonny stået i spidsen for, at hele teamet i fællesskab har skabt en klar retning for, hvad det er, OB skal og vil - både på banen og udenfor banen. Det er helt naturligt, at Tonny fortsætter det arbejde og den udvikling, han har været med til at sætte i gang i OB, siger OB’s sportsdirektør, Jesper Hansen, i en pressemeddelelse.

Talentudviklingen har stor betydning

Ligesom sin sportsdirektør er Tonny Andersen også begejstret over at have sat sin signatur på en forlængelse af kontrakten.

- De første tre et halvt år, jeg har været i OB, har været rigtig positive, og jeg glæder mig hver dag over, at alle ansatte i klubben giver lyst til og bidrager til det arbejde og den udvikling, der sker.

- Det gælder hele vejen op til sportsdirektøren, der også ønsker en retning, hvor talentudviklingen har stor betydning. Derfor har jeg ikke været et sekund i tvivl om, at jeg gerne ville fortsætte arbejdet, siger talentchefen.

Tonny Andersen kom til OB i 2015. I første omgang var han cheftræner for U19-holdet, inden han året efter blev ny talentchef i klubben.

Tonny Andersen har tidligere i karrieren været førsteholdstræner hos de danske mestre fra FC Midtjylland samt cheftræner for Vejle Boldklub.