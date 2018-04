OB-forsvarer: Forholdene i klubben er for dårlige

OB's Kenneth Emil Petersen mener, at klubben har de dårligste trænings- og omklædningsforhold i Superligaen.

Kenneth Emil Petersen var på banen for OB, da fynboerne mandag eftermiddag sejrede 2-1 hjemme mod Sønderjyske.

Kort inden kampen skabte han dog opmærksomhed på Twitter.

Den tidligere landsholdsspiller og fodboldkommentator Morten Bruun såede tvivl om, om OB stadig er en storklub i Danmark, og til dette svarede Kenneth Emil Petersen:

- "I så fald er vi den storklub i hele verden med de mest elendige forhold. Mvh KEP, som sidder på en plads i omklædningsrummet, hvor det drypper fra taget når det regner".

Efter mandagens sejr over Sønderjyske, hvor Nicklas Helenius og Troels Kløve stod for fynboernes mål, uddyber Petersen sin kommentar:

- Der er ikke nogen, der kan benægte, at OB har enormt dårlige trænings- og omklædningsforhold.

- Jeg ville blive meget overrasket, hvis der er andre hold i Superligaen, der har dårligere forhold.

- Hvis man skal udvikle sig som spiller, skal man have gode forhold, og her ligger OB langt efter.

Det er især manglende renoveringer i klubbens lokaler, der slider på forholdene i klubben, fortæller Petersen.

- Vores omklædningsrum ligner jo næsten et museum. Så gammelt er det. Det drypper fra loftet. I gangen lugter der også lidt af kloak.

Kenneth Emil Petersen fortæller dog, at der er ved at blive gjort noget ved problemerne.

- Jeg ved at klubben og Jesper Hansen (sportsdirektør i OB, red.) kæmper for at forbedre forholdene. Det er nødvendigt, hvis OB skal kunne lokke spillere hertil samt få vores spillere hurtigere tilbage fra skader.

Optimismen rækker dog ikke helt ind i himlen for 33-årige Petersen.

- Jeg tror ikke, at forholdene ændres i min tid i klubben.

OB møder i næste runde Lyngby på udebane i nedrykningsspillets pulje 2.