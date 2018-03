OB har fordel af at tabe: - Vi vil vinde uanset hvad

OB har bedre chancer for at få en billet til europæisk fodbold, hvis de taber søndagens kamp mod Randers FC. Holdet går dog efter sejren, forsikrer spillere og træner.

OB er havnet i en underlig situation, hvor superligaklubben har fordel af at tabe sin sidste kamp i grundspillet på udebane mod Randers FC på søndag.

Sker det, vil OB sandsynligvis blive placeret i nedrykningspulje 2, hvor chancen for at gå videre og kæmpe om en billet til europæisk fodbold er størst.

- Det er et lidt specielt scenarie, som helst ikke skulle have været sådan, da man lavede strukturen. Det er sådan, det er, siger OB-anfører Kenneth-Emil Pedersen til TV 2/Fyn.

Hans holdkammerat forsikrer dog, at OB ikke går ind til kampen mod Randers FC for at tabe.

- Vi kunne ikke være indstillet til at tabe alligevel. Vi er så stolte, at vi vil vinde uanset hvad, siger OB-angriber Anders K. Jacobsen.

Træner: Vi går efter den mest optimale resultat

OB-træner Kent Nielsen er enig med sine spillere i, at klubben altid kæmper for at vinde.

- Vi kommer ikke til at spekulere i det. Min holdning er, at jeg altid skal vurderes på min professionelle indgang. Vores indgang er til hver en tid at få det mest optimale resultat i den enkelte kamp, siger Kent Nielsen.

Teoretisk set kan OB fortsat nå at få en plads i mesterskabsspillet. Det var klubbens målsætning fra sæsonstart at slutte i top-6, der giver adgang.

Efter søndagens hjemmebanenederlag til AGF ser det dog sort ud.

Stillingen i Superligaen 1 Brøndby (57 point)

2 FC Midtjylland (57 point)

3 FC Nordsjælland (50 point)

4 FC København (41 point)

5 AaB (35 point)

6 AC Horsens (34 point)

7 Hobro (32 point)

8 OB (31 point)

9 SønderjyskE (31 point)

10 AGF (28 point)

11 Silkeborg (28 point)

12 Lyngby (20 point)

13 Randers FC (17 point)

14 FC Helsingør (17 point)

Redaktør: Det kræver et mirakel

Chancen for at komme videre er meget lille, og OB kan ikke længere selv afgøre sin skæbne. Flere klubber er i spil til den sidste billet, og OB er tre point fra mesterskabsspillet.

- Det er en skuffelse, især at de ikke selv kan afgøre, om de kommer i top-6. Det er selvfølgelig et resultat af, at de ikke har vundet nok kampe, men at de står i en sitaution, hvor de er afhængige af et lille mirakel er bestemt en skuffelse, siger Martin Davidsen, der er redaktør på Stemmer fra Ådalen.

OB spiller sin sidste kamp i grundspillet søndag klokken 17 i Randers.