OB henter smal sejr over Vejle i chancerig kamp

OB kom tilbage på sejrssporet, da holdet søndag eftermiddag vandt over Vejle med 1-0 i Superligaen.

Efter at have tabt de seneste tre ligakampe fik hjemmeholdet hentet de tre point i et opgør, hvor fynboerne især i første halvleg skabte et hav af chancer, men alligevel kun fik bolden i mål én enkelt gang ved Jacob Barrett Laursen.

Kampen var noget mere lige efter pausen, men nærmere end et frisparksforsøg på stolpen kom Vejle ikke på udligningen.

OB rykker frem i tabellen

Efter sejren rykker OB op på syvendepladsen inden rundens resterende opgør. Vejle forbliver på 12.-pladsen.

Fynboerne satte sig på spillet fra starten og kom frem til flere chancer.

Efter 15 minutter fik OB's angriber Anders K. Jacobsen en friløber, men hans forsøg sad lige på Vejle-keeper Pavol Bajza, som kunne afværge.

I det 42. minut brød jublen så endelig løs på Nature Energy Park, da hjemmeholdet kom foran ved wingback Jacob Barrett Laursen, der sendte et fladt indlæg i mål. Tredje sæsonscoring af ham.

Vejle var tæt på udligningen

Efter 66 minutter kom gæsterne uhyre tæt på en udligning, men desværre for indskiftede Melker Hallberg måtte han se sit frisparksforsøg prelle af på træværket.

Fem minutter senere havde den indskiftede Vejle-angriber en gylden mulighed for at sende udligningen i kassen, men heller ikke han fik passeret Sten Grytebust i OB-målet.

Flere end den ene scoring blev det ikke til, og derfor fik OB en tiltrængt sejr.

Næste opgave for OB er mod AC Horsens på udebane, mens Vejle hjemme tager imod FC Nordsjælland.