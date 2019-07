OB henter ung angriber fra Norge

Søndag solgte OB angriberen Nicklas Helenius til AGF, og mandag er afløseren på plads i Ådalen, hvor OB har præsenteret den 21-årige nordmand Sander Svendsen som ny spiller i klubben.

Nordmanden er hentet hos den svenske klub Hammarby IF. Skiftet går dog først officielt igennem den 16. juli, da Sander Svendsen er lejet ud til den norske klub Odds BK frem til den 15. juli.

Læs også OB sælger angriber til AGF

For OB-træner Jakob Michelsen er det et kendt ansigt, som kommer til OB. Michelsen var nemlig træner i Hammarby, da Sander Svendsen kom til den svenske klub i august 2017.

Kendskabet har været afgørende for at få skiftet igennem, siger sportsdirektør Jesper Hansen.

- Sander Svendsen er en ung angriber med et stort udviklingspotentiale. Det er en spiller, som Jakob var træner for, da han var i Hammarby, så det er en spiller, der kender vores cheftræner, ligesom det er en spiller, vores cheftræner kender. Som spiller er Sander spilintelligent, hurtig, teknisk dygtig, pågående og en dygtig afslutter.

Tidligere OB-profil talte varmt om klubben

Med Jakob Michelsen som træner scorede Sander Svendsen seks mål i ti kampe for Hammarby. Derfor glæder han sig til at genoptage samarbejdet med OB-træneren.

- Jeg havde Jakob Michelsen som træner i Hammarby, og vi havde et rigtig godt halvår sammen. Inden jeg skrev under med OB, har jeg haft nogle rigtig gode samtaler med Jakob om, hvad OB er for en klub - så at jeg har fået lov at komme til Odense, er jeg rigtig glad for. Derudover har jeg selvfølgelig også snakket lidt med min nuværende holdkammerat Espen Ruud, der har en fortid i OB, og han havde kun gode ting at sige om klubben og byen, siger Sander Svendsen.

Læs også OB-profil solgt til belgisk klub for millionbeløb

Selvom Sander Svendsen allerede har spillet flere sæsoner som professionel i både Norge og Sverige, så har han stadig et stort udviklingspotentiale, vurderer Jesper Hansen.

- Han er endnu ikke fyldt 22 år, men har alligevel allerede spillet mere end 150 førsteholdskampe og 35 U-landskampe, så vi er rigtig glade for at kunne tilføje Sander Svendsen til vores trup. Han kommer hertil i kampform, så allerede nu kan han kæmpe med om en plads i startopstillingen, men vi er samtidig overbeviste om, at han har potentialet til i fremtiden at kunne blive en profil for os, siger Jesper Hansen.

Sander Svendsen, der træner med i OB første gang den 17. juli, har fået trøje nummer 10 i OB.

Foto: OB