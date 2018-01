OB henter ungt talent i jysk klub

Forsvarsspilleren Marco Lund skifter fra Esbjerg til OB med øjeblikkelig virkning.

Superligaklubben OB har skrevet kontrakt med den 21-årige forsvarsspiller Marco Lund, der skifter til den fynske klub fra Esbjerg.

Forsvarsspilleren skifter med øjeblikkelig virkning og træner med sin nye klub allerede tirsdag, meddeler OB.

- Marco Lund er en ung og meget dedikeret midtforsvarer. Selvom han er en ganske ung spiller, så kommer han med en vis erfaring fra de bedste rækker i dansk fodbold, siger cheftræner Kent Nielsen i en pressemeddelelse.

- Han er en aggressiv og fysisk stærk forsvarsspiller, der er rimelig hurtig og meget moden. Han læser spillet godt, og vi ser ham som en spiller, der har rigtig gode fremtidsperspektiver, og som samtidig er stærk nok til at kunne bidrage til vores defensiv allerede nu.

I januar solgte OB forsvarsspilleren Frederik Tingager til Eintracht Braunschweig, og Marco Lund er dermed hentet til klubben som erstatning.

Store ambitioner

Den nye OB-spiller, der har skrevet kontrakt frem til sommeren 2021, ser frem til igen at skulle spille i landets bedste række. Esbjerg rykkede i 2017 ned i 1. division.

- Jeg har store ambitioner, og et skifte til OB er et klart skridt fremad i min karriere, siger Marco Lund.

- Det er en klub, der er rigtig god til at videreudvikle spillere til et endnu højere niveau, og jeg er klar til at give alt det, der skal til, for at jeg kan kæmpe mig ind på holdet, fortæller han.

OB spiller træningskamp mod Nykøbing FC på fredag.