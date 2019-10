OB hylder ’Miraklet i Madrid’ – skal spille superligakampe i retrotrøje

Hvis du siger ’Miraklet i Madrid’, så ved enhver OB-fan, hvad du taler om.

En decemberaften i 1994 skete et ægte fodboldmirakel. En flok fandenivoldske fynboer trodsede alt og alle og smed selveste Real Madrid med Michael Laudrup i spidsen ud af Uefa Cup-turneringen.

25-års jubilæet for den utrolige sejr er allerede blevet fejret på flere måder, og nu kommer OB med endnu én. Den klassiske sorte og gule udebanetrøje, som OB-spillerne bar i Madrid, bliver genskabt i en ny udgave, som superligaspillerne vil bære i de to kampe mod henholdsvis AaB og FC København i de decemberdage, hvor det er præcis 25 år siden.

Læs også Fodboldflashback: Husker du miraklet i Madrid?

- Det passer faktisk med, at vi har en hjemmekamp i den weekend (mod AaB, red.), som er nøjagtig 25 år efter miraklet, og derfor så fik vi ideen om at genskabe den her legendariske OB-trøje, fortæller klubbens kommercielle chef, Jack Jørgensen, til TV 2/Fyn.

Selv om det nu er 25 år siden, står kampen og sejren over det spanske storhold stadig for mange som et sensationelt øjeblik i dansk klubfodbold-historie.

Og historien betyder også stadig noget for den nuværende OB-trup, og derfor er der begejstring over udsigten til at skulle spille i den genskabte retrotrøje.

- Det er rigtig, rigtig fedt. Hele nostalgien omkring at det er 25 år siden Miraklet i Madrid genskaber minder, og at vi kan få lov til at tage den her fede, neongule trøje på på hjemmebane mod AaB, det bliver en fornøjelse. Og det er jeg sikker på, at rigtig mange fans også synes, siger OB-kaptajn Janus Drachmann.

Betyder sindssygt meget

Også for administrationen og klubben som helhed har Madrid-historien stor betydning, mener Jack Jørgensen.

- Det betyder rigtig meget. Det har været med til at definere os som klub, og de drenge, der var med til at skabe miraklet den dag, er nogle af klubbens største personligheder. Så det betyder sindssygt meget for vores selvforståelse, og det er en vigtig del af klubbens historie, siger den kommercielle chef.

Læs også Miraklets tid er ikke forbi: Fodboldlegender fortalte anekdoter

Retrotrøjen blev lanceret tirsdag aften, hvor alle mirakelmagerne fra 6. december 1994 – for første gang siden dengang - var samlet på Odense Stadion. Det var de for sammen med omkring 400 betalende tilskuere at lytte til Kim Brink og Lars Høgh, der fortalte om det store øjeblik til arrangementet ’Miraklet i Madrid-Talks’.

Det arrangement du læse mere om her.

Det gjorde indtryk på Janus Drachmann, der kun har været OB-spiller siden sommeren 2018.

- Næsten alle spillerne fra kampen i Madrid var der, og Lars Høgh og Kim Brink fortalte historier omkring det. Der er ingen tvivl om, at det var en kæmpe præstation, og de var jo hele Danmarks darlings i '94, da de tog den store skalp. Så det betyder meget for hele fodbolddanmark, siger anføreren.

- Den er fed

Selve trøjen bliver vel modtaget af anføreren for den nuværende OB-trup.

- Den er fed. Der er mange lækre detaljer med resultat, dato, alle navnene. Den ligner godt, siger Janus Drachmann, der håber at magien fra Madrid kan smitte af på OB-holdet til december.

- Forhåbentlig kan vi være lige så uovervindelige, som de var i den periode.

Læs også Miraklet i Madrid: OB's største bedrift udkommer som bog

Nummeret på ryggen kommer til at blive udgjort af navnene på de OB-spillere, der betrådte græsset på Santiago Bernabeu den famøse decemberaften i 1994.

Trøjen bliver kun fremstillet i 1.500 eksemplarer og kommer til at koste 499 kroner. Den bliver sat til salg i uge 47.

Mon ikke den kommer til at ligge under mangen et fynsk juletræ 24. december.