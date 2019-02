Så lykkedes det: OB i semifinalen efter drama

Superligaklubben OB er efter over 120 minutters fodbold og en straffesparkskonkurrence videre til semifinalen i pokalturneringen.

Holdet mødte hjemme Esbjerg onsdag aften, og tilskuerne fik fuld valuta for pengene.

Allerede efter 14 minutter bragte rumænske Adrian Petre vestjyderne foran.

Selv om OB mest havde bolden og spillede sig frem til flere store chancer i første halvleg, måtte fynboerne gå til pause bagud 0-1.

Også i anden halvleg dominerede OB kampen. Det blev belønnet i 66. minut, hvor Anders K. Jacobsen udlignede til 1-1, hvilket også blev resultatet af den ordinære spilletid.

Drop sikrede straffesparkskonkurrence

Igennem den forlængede bølgede kampen frem og tilbage, men efter klumpspil kunne Esbjergs finske midtbanespiller Joni Kauko prikke udeholdet foran efter 102 minutter.

Det holdte kun i fem minutter, så trykkede Jens Jacob Thomasen af ude fra, og Esbjergs målmand Jeppe Højbjerg droppede fælt ved at tabe bolden for fødderne af Nicklas Helenius, der let kunne score til 2-2.

Derefter måtte kampen afgøres i straffesparkskonkurrence, hvor Troels Kløve scorede det afgørende mål for OB, efter målmand Sten Grytebust havde snuppet tre af Esbjergs forsøg.

OB kan snuppe tredjepladsen søndag

Det var første gang i seks år, at OB havde spillet sig frem til kvartfinalen, hvor de andre opgør står mellem Vendsyssel og Brøndby, Næstved og AaB samt Kolding og FC Midtjylland.

OB har senest vundet pokalturneringen i 2007.

Næste kamp for OB er allerede på søndag, hvor superligaklubben tager imod Brøndby på Odense Stadion. Vinder OB kampen, snupper de Brøndbys tredjeplads i Superligaen.