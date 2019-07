Trods nyindkøb: OB jagter fortsat angriber

Trods to nyligt indkøbte spillere til OB, så jagter klubben stadigvæk to spillere mere. Sportsdirektør for OB Jesper Hansen fortæller, at de i første omgang er på udkig efter en angriber.

Søndagens kamp mod FC København startede ellers godt ud med en 2-0 føring til OB. Men en scoring kort før halvvej til FC København, gav dem det nødvendige overskud, der resulterede i at OB ikke fik tre point, og at FC København løb med sejren.

- Vi står her med 0 point, så vi er utroligt skuffet over at en god præstation og en 2-0 føring ikke bliver vekslet til point. Det synes jeg, vi havde fortjent i dag, hvis der er noget, der hedder det i fodbold. Men vi må også anerkende at FC København er dygtige, siger træner Jakob Michelsen umiddelbart efter kampen søndag.

FC Københavns evner tilslutter OB's sportsdirektør Jesper Hansen sig.

- Vi tilspiller os egentlig mange chancer og kan godt score mere end de to mål. Men som Jakob siger, så er FC København et dygtigt hold, siger Jesper Hansen.

Jagter fortsat angriber

Men truppen, der skal kæmpe OB op omkring slutspillet, er ikke helt på plads endnu.

- Truppen er ikke på plads, vi er stadigvæk på jagt efter et par spillere, dem vil vi selvfølgelig gerne have på plads så hurtigt som muligt. Men omvendt vil vi også tage den tid, der skal til, for at det er de rigtige spillere, der kommer til klubben, siger Jesper Hansen.

OB er på jagt efter to nye spillere, men Jesper Hansen løfter i første omgang kun slørret for den ene de leder efter.

- Det er stadigvæk en angriber, vi vil have som supplement til dem, vi har. Den anden, der har vi stadigvæk nogle overvejelser om, hvor det kan være henne, siger Jesper Hansen.

Flere har oprustet

Sæsonen kan vise sig at være farlig for OB, da der er tre nedrykkere. Men ambitionen er klar.

- Der er flere klubber, der har rustet yderligere op i forhold til de tre nedrykkere. I første omgang handler det om at komme væk fra bundpladserne, og så kigge fremad, siger Jesper Hansen.

- Ambitionen for OB vil altid være, at vi skal spille med omkring top seks, siger Jesper Hansen.

