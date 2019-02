For første gang i seks år: OB kan spille sig i pokalsemifinale

Der står en plads i pokalturneringens semifinaler på spil, når OB onsdag aften møder Esbjerg hjemme på Odense Stadion.

Kampen er den anden i en periode med tre kampe på otte dage for OB-truppen, der i søndags tog en vigtig sejr i Horsens, og på søndag hjemme møder Brøndby i en mindst lige så vigtig kamp om de eftertragtede pladser i Superligaens top-6.

Selvom det tætte kampprogram kan være krævende for spillerne, så er en tætpakket kampplan noget, OB's midtbaneprofil Casper Nielsen glæder sig over.

Læs også OB-træner: Marginaler afgør om vi kommer i himmeriget

- Selvom vi spillede i søndags, så er det, jeg glæder mig mest til onsdag faktisk at skulle spille kamp igen. Det kan godt være, det er en hård uge, vi er i gang med, fordi vi skal spille tre kampe på en uge, men det er kun fedt. Det er noget, vi skal kunne klare, og personligt glæder jeg mig rigtig meget til i morgen, siger Casper Nielsen til klubbens hjemmeside.

Svær opgave

Det er første gang siden 2012/13, at OB er nået frem til pokalturneringens kvartfinale, og når de nu er nået såvidt, så skal turneringen også prioriteres, mener midtbanespilleren.

- Sydbank Pokalen betyder meget for mig, og det ved jeg, at den også gør for de andre spillere i truppen. Det er en turnering, vi prioriterer højt, og selvfølgelig stræber vi efter at stå i en finale senere på året. Det er altid det, man går efter, når man spiller pokalkampe, og det kunne være rigtig sjovt. Der venter os en svær opgave mod Esbjerg, men vi er klar, og vi glæder os helt vildt til den. Vi skal bare ud og give den gas, og så skal vi fortsætte den gode form, vi er inde i, siger Casper Nielsen, der spillede i netop Esbjerg i hele sin ungdom, inden han i 2017 skiftede til OB.

OB har mødt Esbjerg to gange i denne sæson, og begge de to hold står efter de to opgør noteret for hver én sejr.

Onsdag aften mødes de altså igen, når pokalkvartfinalen sparkes i gang på Odense Stadion klokken 19.