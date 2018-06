OB køber venstrebenet arbejdsmaskine

OB har mandag købt Alexander Ludwig i AC Horsens. Forsvarsspilleren tiltræder på en fire-årig aftale i OB og har første dag på banen 18. juni.

Når OB mandag i næste uge tager hul på forberedelserne til en ny sæson, bliver det med endnu en tidligere AC Horsens-mand i klubben.

OB hentede nemlig tirsdag forsvarsspilleren Alexander Ludwig i netop AC Horsens. Den østjyske klub har gennem tiden også leveret blandt andre sportschef Jesper Hansen, anfører Kenneth Emil Petersen og den nu tidligere cheftræner Kent Nielsen.

24-årige Alexander Ludwig har skrevet under på en aftale, der gør ham til OB-spiller i de kommende fire sæsoner. Og det er tilsyneladende en stabil arbejdsmaskine, OB har hentet. Som den eneste markspiller i hele Superligaen spillede Alexander Ludwig nemlig samtlige minutter for AC Horsens i den netop afsluttede sæson.

Inden Alexander Ludwig tog til Horsens, spillede han som helt ung for Fremad Amager og Tårnby Boldklub, inden han som 15-årig tog til FC Midtjyllands fodboldakademi.

Det var også her, han som 17-årig fik debut i Superligaen.

Alexander Ludwig har desuden tørnet ud for Vendsyssel og HB Køge, hvor han tilsammen har spillet 139 1. divisionskampe.

"... en klog og spiller og en ledertype"

- Vi har i vores forberedelser frem til den nye sæson været på jagt efter en venstrebenet stopper, der kan supplere vores eksisterende stoppere. I den jagt har vi vurderet, at Alexander Ludwig er den rigtige spiller for os. Han er en klog spiller og en ledertype, der kan dirigere inde på banen. Derudover har han en god alder og en god vinderholdning, siger sportsdirektør Jesper Hansen til ob.dk om den nyeste tilføjelse til truppen.

OB’s nye cheftræner Jakob Michelsen er ligesom sportsdirektøren glad for den nyeste tilføjelse til truppen.

- Han har spillet en stærk sæson i AC Horsens, som gjorde det rigtig godt og kom med i mesterskabsslutspillet i sidste sæson. Han er en stabil spiller med en god fart, et godt venstreben og en god fysik, som jeg glæder mig til at se i aktion. Jeg har en forventning om, at Alexander fra dag ét af vil gå ind og konkurrere om pladserne i startopstillingen, siger Jakob Michelsen.

"... det man siger skal også udføres"

Alexander Ludwig ser frem til en fremtid i det fynske, hvor han først og fremmest kommer for at vinde.

- Jeg er spændt, for et klubskifte er altid en stor ting, men jeg glæder mig rigtig meget til at trække OB-trøjen over hovedet. Jeg kommer her for at vinde. Jeg vil gerne vinde fodboldkampe, og det er det altoverskyggende for mig, og det er det, jeg er kommet til OB for at gøre. Jeg vil bruge nogle af de lederegenskaber og kvaliteter, jeg har, til at få det bedste frem i mig selv og i mine holdkammerater. Man kan snakke rigtig meget, men det man siger, skal også udføres, og det har jeg tænkt mig at vise fra dag et, siger Alexander Ludwig.