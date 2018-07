OB køber Janus Drachmann

OB har onsdag købt Janus Drachmann i FC Midtjylland. Den 30-årige midtbanespiller skifter på en fire-årig kontrakt.

Midtbanespilleren Janus Drachmann skifter med øjeblikkelig virkning til OB, der har købt ham fri af hans kontrakt i FC Midtjylland. Den 30-årige midtbanespiller har skrevet under på en fire-årig kontrakt med OB.

OB får tilgang af erfaren og arbejdsom ledertype, når Janus Drachmann fremover trækker i den stribede trøje.

Efter at have slået sit navn fast i først Horsens og siden SønderjyskE, hvor han arbejdede sammen med OB's nye træner Jakob Michelsen, har Drachmann senest vundet det danske mesterskab med FC Midtjylland.

- Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes at nå til enighed med Midtjylland og med Janus. Han er en spiller, der passer perfekt ind på vores hold, og som kan tilføre nogle af de vigtige elementer. Det gælder erfaring, duelstyrke, lederskab og hårdhed, og samtidig har Janus en fin teknik og er dygtig med bolden. Så på den måde passer han godt ind hos os, samtidig med at han bidrager med noget ekstra, siger OB’s sportsdirektør til klubbens hjemmeside.

Erfaren tilføjelse

I den netop overståede mesterskabssæson spillede Janus Drachmann 25 Superliga-kampe for FC Midtjylland, og i de 17 af kampene startede han på banen.

OB's nye cheftræner, Jakob Michelsen, ser Drachmann som en stærk og erfaren tilgang til en ung og talentfuld trup.

- Vi har en rigtig stærk trup med masser af talent, åbenhed og gå-på-mod. Til gengæld har vi ønsket os at supplere truppen med endnu en rutineret spiller, der er klar til at gå forrest i duellerne, og som kan være med til at give endnu mere energi og vildskab på holdet. Det tror jeg på er noget af det, vi mangler, og det kan Janus bidrage med, ligesom han har erfaringen og indstillingen til at være der for holdkammeraterne fra start til slut. Det er sådan jeg kender Janus fra vores fælles tid i Sønderjyske, og det er bestemt også sådan, jeg ser ham i dag, siger Jakob Michelsen.

Starter med det samme

Janus Drachmann selv glæder sig til et nyt kapitel, der starter allerede onsdag formiddag, hvor han for første gang skal træne med sine nye klubkammerater i Ådalen.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at være en del af den genrejsning af OB, der er igang. Det har været nogle magre år, men potentialet er der helt sikkert i både truppen og i klubben. Det er en trup med mange unge spillere, klubben selv har udviklet, og jeg glæder mig til at være en af dem, der skal være med til at gå forrest ved at dele ud af min erfaring og forhåbentlig smitte med min ærgerrighed og noget ekstra hårdhed.

- Nogen vil se det som et skridt nedad at skifte til OB fra FC Midtjylland, som jeg lige har været med til at vinde mesterskabet med. Men jeg ser en mere tydelig rolle til mig i OB, hvor jeg kan bidrage endnu mere med mine styrker end i FC Midtjylland. Jeg tror på, at vi i fællesskab kan gøre OB endnu stærkere, og det glæder jeg mig til at være med til i en klub, hvor jeg kender trænerteamet og deres tanker, og hver jeg ser mig i en rolle, hvor OB og jeg får det optimale ud af hinanden, siger Janus Drachmann.

30-årige Janus Drachmann tiltræder i OB med det samme og træner første gang som OB-spiller onsdag formiddag.

