Minut for minut: OB taber og ender i nedrykningsspillet

OB møder søndag Randers, hvor der skal kæmpes for at komme i top 6 i Alka Superligaen. Følg med live her.

Efter sidste weekends nederlag mod AGF ser det nu svært ud for OB at komme med i top 6 i Alka Superligaen. Udover at det kræver tre point i kampen mod Randers søndag, så er striberne også afhængige af, at Horsens taber til Lyngby, og at Hobro ikke vinder i Brøndby. Muligheden for top 6 er der dog endnu, når de blå og hvide striber møder Randers. OB's træner Kent Nielsen må søndag klare sig uden Rasmus Festersen, Jens Jakob Thomasen og Troels Kløve, der alle er skadet. De 19 mand, der er udtaget til truppen er: Thomas Mikkelsen

Kenneth Emil Petersen

Ryan Johnson Laursen

Joao Pereira

Jeppe Tverskov

Joan Simun Edmundsson

Andre Rømer

Rasmus Jönsson

Casper Nielsen

Sten Grytebust

Nicklas Helenius

Julius Eskesen

Mikkel Desler

Jacob Barrett

Mathias Greve

Marco Lund

Anders K. Jacobsen

Mathias Jørgensen